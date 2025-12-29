El Leganés ve a Lucas Pérez con ganas de una oportunidad en el club pese a tener ofertas

Andrés Pardo, a la izquierda, director deportivo del Leganés CD LEGANÉS

El director deportivo del Leganés, Andrés Pardo, aseguró que el delantero Lucas Pérez, quien se ha incorporado a los entrenamientos del equipo pepinero tras el parón navideño, tiene "desde hace mucho tiempo en su cabeza tener una oportunidad" en el cuadro madrileño a pesar de contar con "múltiples" ofertas de conjuntos españoles y extranjeros.

Pardo explicó que Lucas Pérez, de 37 años, ha pedido "paciencia" antes de determinar si ficha por el Leganés en el mercado invernal y que la decisión se tomará en un plazo no muy largo.

"Ha tenido y tiene ofertas de mercado nacional e internacional para fichar por múltiples equipos y su creencia es tener una oportunidad en el Leganés y demostrar que, pese a la edad que tiene, puede aportar al equipo. Esperamos de él ver el momento y el estado actual de lo que es él como futbolista, porque sabemos que su trayectoria es increíble, y a partir de ahí tomar una decisión en un plazo normal de tiempo", explicó Pardo.

El director deportivo se refirió al delantero gallego en una rueda de prensa en las instalaciones deportivas de Butarque junto al entrenador del Leganés, Igor Oca, después de confirmarse que se mantendrá al frente del primer equipo hasta final de temporada tras reemplazar a Paco López el pasado día 5 por los malos resultados, que han llevado al cuadro pepinero a estar en puestos de descenso en Segunda División.

Lucas Pérez está libre desde que se desvinculó el pasado mes de julio del PSV Eindhoven neerlandés, al que llegó tras su etapa en el Deportivo de La Coruña.

"Es de agradecer que desde hace mucho tiempo su cabeza está pensando en tener una oportunidad en este club. Él se ha preparado a diario, no hay más que verlo cómo está a nivel físico, de peso y de sensaciones, pero me pedía esa paciencia de que lleva meses sin competir y necesita percibir esas sensaciones. Vamos a tener ese proceso de paciencia y no estar juzgándolo desde el primer entrenamiento", incidió Pardo.

Avanzó que la previsión es reforzar al equipo en enero para "ilusionar y dar una alegría" a la afición, pero "sin hacer una revolución" al subrayar que la plantilla tiene calidad suficiente.

"Tenemos confianza en los jugadores. No voy a achacar a ningún jugador falta de actitud, sino falta de acierto en algunos partidos. Hemos merecido mucho más", enfatizó.

Igor Oca se mostró convencido de que su equipo va a reaccionar y "convertir las buenas sensaciones" de los últimos partidos en puntos.

Lucas Pérez, a prueba con el Leganés, podría volver a jugar contra el Dépor Más información

En cuanto a su permanencia al frente de la primera plantilla, después de haber entrenador desde inicio de temporada al filial, afirmó: "Ahora esa confianza se vuelve una responsabilidad y una alta exigencia con el único objetivo de devolver al club al lugar donde debería estar. Tenemos la convicción de que va a ser así".