Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El Leganés ve a Lucas Pérez con ganas de una oportunidad en el club pese a tener ofertas

El delantero coruñés se ejercita desde el pasado domingo con los pepineros

Efe
29/12/2025 17:25
Andrés Pardo, a la izquierda, director deportivo del Leganés
Andrés Pardo, a la izquierda, director deportivo del Leganés
CD LEGANÉS
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El director deportivo del Leganés, Andrés Pardo, aseguró que el delantero Lucas Pérez, quien se ha incorporado a los entrenamientos del equipo pepinero tras el parón navideño, tiene "desde hace mucho tiempo en su cabeza tener una oportunidad" en el cuadro madrileño a pesar de contar con "múltiples" ofertas de conjuntos españoles y extranjeros.

Pardo explicó que Lucas Pérez, de 37 años, ha pedido "paciencia" antes de determinar si ficha por el Leganés en el mercado invernal y que la decisión se tomará en un plazo no muy largo.

"Ha tenido y tiene ofertas de mercado nacional e internacional para fichar por múltiples equipos y su creencia es tener una oportunidad en el Leganés y demostrar que, pese a la edad que tiene, puede aportar al equipo. Esperamos de él ver el momento y el estado actual de lo que es él como futbolista, porque sabemos que su trayectoria es increíble, y a partir de ahí tomar una decisión en un plazo normal de tiempo", explicó Pardo.

El director deportivo se refirió al delantero gallego en una rueda de prensa en las instalaciones deportivas de Butarque junto al entrenador del Leganés, Igor Oca, después de confirmarse que se mantendrá al frente del primer equipo hasta final de temporada tras reemplazar a Paco López el pasado día 5 por los malos resultados, que han llevado al cuadro pepinero a estar en puestos de descenso en Segunda División.

Lucas Pérez está libre desde que se desvinculó el pasado mes de julio del PSV Eindhoven neerlandés, al que llegó tras su etapa en el Deportivo de La Coruña.

"Es de agradecer que desde hace mucho tiempo su cabeza está pensando en tener una oportunidad en este club. Él se ha preparado a diario, no hay más que verlo cómo está a nivel físico, de peso y de sensaciones, pero me pedía esa paciencia de que lleva meses sin competir y necesita percibir esas sensaciones. Vamos a tener ese proceso de paciencia y no estar juzgándolo desde el primer entrenamiento", incidió Pardo.

Avanzó que la previsión es reforzar al equipo en enero para "ilusionar y dar una alegría" a la afición, pero "sin hacer una revolución" al subrayar que la plantilla tiene calidad suficiente.

"Tenemos confianza en los jugadores. No voy a achacar a ningún jugador falta de actitud, sino falta de acierto en algunos partidos. Hemos merecido mucho más", enfatizó.

Igor Oca se mostró convencido de que su equipo va a reaccionar y "convertir las buenas sensaciones" de los últimos partidos en puntos.

Lucas Pérez, con el resto de la plantilla del Leganés en la vuelta al trabajo del equipo

Lucas Pérez, a prueba con el Leganés, podría volver a jugar contra el Dépor

Más información

En cuanto a su permanencia al frente de la primera plantilla, después de haber entrenador desde inicio de temporada al filial, afirmó: "Ahora esa confianza se vuelve una responsabilidad y una alta exigencia con el único objetivo de devolver al club al lugar donde debería estar. Tenemos la convicción de que va a ser así".

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Álvaro Fernández, en su primer entrenamiento con el Deportivo

Álvaro Fernández ya viste de blanquiazul en el regreso del Deportivo a Abegondo
Jorge Lema
Adrià Altimira, con el Villarreal

El Deportivo acelera en el mercado y apunta a Adrià Altimira
Sergio Baltar
Roberto García

Roberto García sustituye a Lete Lasa al frente de la Secretaría Xeral para o Deporte
Raúl Ameneiro
Jugadores del Fabril en el banquillo antes del partido ante el Ávila

El Fabril regresa al trabajo en un enero repleto de rivales en descenso
Eder Pereira