El Cádiz ultima el fichaje de Antoñito Cordero y golpea primero antes de visitar Riazor

El Cádiz será el primer rival del Deportivo para inaugurar 2026, pero antes de que ese duelo en Riazor se celebre (domingo, 21.00 horas), ambos clubs han mantenido entre bambalinas una primera batalla que parece haberse decantado del bando andaluz. Según Fabrizio Romano, el conjunto amarillo ha sido el vencedor en la puja por hacerse con los servicios de Antoñito Cordero, que regresará a España después de que en verano dejara el Málaga para firmar un gran contrato con el Newcastle.

El conjunto inglés no dejó pasar la oportunidad de hacerse con uno de los grandes talentos de Segunda División, pero al mismo tiempo tenía claro que no estaba preparado todavía para competir en la Premier League. Prácticamente sin dejarlo botar, el club inglés cerró el préstamo al Westerlo belga. Su adaptación no ha sido demasiado buena y apenas ha disputado siete encuentros de liga y uno de copa.

🚨🟡🔵 EXCL: Cádiz agree loan deal to sign Antonio Cordero from Newcastle as Westerlo loan deal has been interrupted.



Cádiz win race to sign talented winger, as #NUFC sources confirm. pic.twitter.com/WPcIf9bItW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2025

El destino no ha sido satisfactorio para el jugador ni tampoco para el Newcastle, que desde hace semanas trabajaba en la forma de romper el préstamo del joven y buscar un entorno más favorable para que continuase su desarrollo. Y ahí es donde medida liga Hypermotion se puso en marcha. Fueron muchos los clubs que preguntaron por la situación de Antoñito y la ficha que tendrían que asumir para contar con él en la segunda mitad de la temporada. Uno de ellos fue el Deportivo, que pese a las reticencias a reconocer en público que busca reforzar todas las líneas, no ha parado de peinar el mercado con la intención de dar un paso más en su carrera por el ascenso. Desde Málaga colocaban al club blanquiazul como el gran favorito, pero a falta de que se confirme oficialmente la operación, el Cádiz será finalmente quien se lleve el gato al agua.

Más madera para Garitano

La adición de Antoñito supondría una buena inyección de pólvora para el ataque del Cádiz, que está yendo de menos a más en esta primera vuelta, con un inicio lento motivado, en parte, por sus problemas ofensivos. Garitano ha estado probando diferentes combinaciones en una parcela que, más allá de nombres con mucho brillo, no ha dado el rendimiento esperado. Con 20 goles a favor, solo hay cuatro equipos en Segunda que han marcado menos tantos.

Y ahí es donde encajaría a la perfección el canterano del Málaga, que en su estreno en la categoría de plata la temporada pasada fue una de las sensaciones gracias a su capacidad de desequilibrio. Con apenas 18 años, marcó seis goles y repartió seis asistencias que sirvieron para que el cuadro de La Rosaleda consiguiera la permanencia.

Si todo va según lo previsto, en las próximas horas se enrolará en el proyecto de un Cádiz que ya se ha colado en puestos de playoff después de su victoria frente al Castellón y que a días de visitar A Coruña ha sido capaz de meter el primer gol. Falta ahora saber si Antoñito estará presente en Riazor con una camiseta diferente a la blanquiazul.