Lucas Pérez, a prueba con el Leganés, podría volver a jugar contra el Dépor

El coruñés se entrenará de manera "indefinida" con el equipo pepinero, que valora su incorporación

Xurxo Gómez
28/12/2025 18:47
Lucas Pérez podría volver a jugar en el año 2026 contra el Deportivo. El atacante coruñés fue la gran sorpresa en el regreso al trabajo este domingo del Club Deportivo Leganés, con el que trabajará "a prueba" y de manera "indefinida".

El coruñés acumula más de seis meses figurando como agente libre, después de dejar el PSV neerlandés, club que le contrató a finales de febrero y con el que únicamente pudo participar en tres encuentros diferentes a lo largo de menos de 30 minutos en total. Cuando estaba empezando a entrar en el equipo, una tuberculosis le apartó de la disciplina y ya no volvió a vestirse de corto.

Desde su desvinculación con el actual campeón de Países Bajos, Lucas Pérez ha estado entrenando por su cuenta, pero también llegó a participar en sesiones con el Racing de Ferrol y Rayo Majadahonda. Ahora, el exfutbolista del Dépor apunta un poco más arriba y ha comenzado a entrenar a las órdenes de Igor Oca, al que espera convencer para ganarse de nuevo un hueco en el fútbol profesional a sus 37 años.

De confirmarse su incorporación al club pepinero, el atacante de Monelos podría volver a Riazor a principios de mayo, en uno de los últimos partidos de la temporada. Sería, sin duda, un emotivo regreso para un futbolista que no acabó bien con la dirigencia del Deportivo, pero que fue absolutamente determinante para que el club lograse regresar a Segunda División.

