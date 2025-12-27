Cada gol da punto y medio al Cádiz de Gaizka

El georgiano Iuri Tabatadze celebra uno de los tres goles del Cádiz en Anoeta ante la Real B, curiosamente el día que más tantos marcó este curso (3) y que no le valieron para sumar tres puntos LALIGA HYPERMOTION

No es una estadística decisiva, pero sí significativa. Los puntos obtenidos por cada gol anotado nos indican cuál es la vía por la que transita un equipo. Si es un conjunto ofensivo o todo lo contrario.

El Cádiz, próximo rival del Deportivo, es uno de los equipos que mayor rendimiento saca a cada gol en el fútbol español. Cada tanto marcado le ha reportado hasta ahora un punto y medio, cifra tope de la categoría y que solo superan tres equipos de Primera, ocho de Primera Federación y catorce de Segunda Federación.

El conjunto andaluz está en manos de Gaizka Garitano desde hace poco más de un año. El extécnico deportivista sustituyó a Paco López, despedido tras la 18ª jornada del pasado ejercicio, y desde entonces la formación amarilla no ha hecho más que dar pasos adelante, aunque con varias identidades diferentes.

En sus 24 encuentros al frente de la nave gaditana el pasado curso, el Cádiz hizo 34 goles, que le reportaron 37 puntos. Es decir, 1,09 puntos por tanto marcado. El primer Cádiz de Gaizka Garitano firmó victorias contundentes por 1-4 ante el Eldense, 3-1 frente el Mirandés, 5-2 contra el Cartagena, 2-3 en el Nuevo Sardinero o 4-0 ante el Huesca.

Nada que ver con lo que Garitano ha construido desde el pasado verano. Un equipo rocoso, que se encuentra cómodo en los partidos cerrados, tan habituales de la ‘Hypertensiones’. El adversario del Deportivo el próximo 4 de enero ha ganado 8 encuentros en el presente curso, la mitad de ellos por 1-0, otros 3 por 2-1 y solamente uno por más de un gol de diferencia: el reciente 2-0 en el Nuevo Mirandilla frente al Castellón, merced a un doblete de Dawda Camara culminando sendos contragolpes. Sus cuatro éxitos por la mínima se produjeron ante Mirandés, Eibar y Huesca en el Nuevo Mirandilla y frente al Málaga en La Rosaleda. No queda ahí la cosa, ya que el Cádiz también ha sumado puntos a su casillero a través de 6 empates, de los que nada menos que 4 finalizaron sin movimientos en el marcador. El equipo gaditano empató sin goles ante Ceuta y Valladolid en casa y a domicilio contra Granada y Andorra.

30 por 20

A estas alturas del campeonato, el Cádiz suma 30 puntos después de haber anotado 20 dianas. Una cifra goleadora exactamente igual a la que registran Valladolid y Cultural Leonesa que, sin embargo, acumulan 6 y 7 puntos menos, respectivamente, que los pupilos de Gaizka Garitano. Esos 1,5 puntos por gol marcado que se extraen de la división de 30 entre 20 no son, sin embargo, su tope de la temporada. El Cádiz comandaba la clasificación tras la 9ª jornada con 18 puntos conseguidos con solo 10 tantos (1,80 puntos por gol) y llegó a tener 21 puntos con 11 goles (1,91 puntos por gol) en la 13ª y 14ª jornadas. Casualmente, el partido en que más goles marcó en lo que va de temporada no le reportó más que un punto: 3-3 en Anoeta frente a la Real Sociedad B.

El Cádiz es el único equipo de Segunda División que ahora mismo consigue ese punto y medio por gol. Su más inmediato perseguidor es la UD Las Palmas, que con 23 goles para 34 puntos se sitúa en 1,48 por cada tanto marcado. Tanto Cádiz como Las Palmas ocupan posiciones de honor. Los canarios son segundos –zona de ascenso directo– y los andaluces sextos –posición de playoff–, pero no todos los equipos de España con un ratio similar o superior al suyo logran que sus prestaciones se traduzcan en una buena situación clasificatoria. Por ejemplo, de los tres equipos de Primera División con un promedio superior a 1,5 puntos por gol, solo el Espanyol se encuentra en un puesto de privilegio. Los ‘pericos’ son quintos en la tabla, gracias a sus 33 puntos, generados únicamente con 22 tantos: exactamente 1,5 unidades por gol. El Getafe (20 puntos con 13 goles, 1,54 de media) ocupa la undécima posición, mientras que el Real Oviedo, (7 tantos para 11 puntos, 1,5 por diana) es penúltimo, a dos victorias de la zona que marca la permanencia.

Dos Ligas muy distintas

Entre los ocho conjuntos de Primera RFEF hay de todo. El número uno es el Sabadell, con 1,88 unidades por diana, que le valen para situarse en la segunda posición del Grupo 2. Osasuna B, en el Grupo 1, Sevilla Atlético y Marbella, en el 2, ocupan actualmente posiciones de descenso a Segunda RFEF pese a marcar exactamente punto y medio por tanto. Lugo (10º en el Grupo 1), Cartagena (6º), Teruel (7º) y Tarazona (12º), los tres participantes en el Grupo 2, se encuentran fuera incluso de las posiciones de playoff de ascenso a la división de plata.

La tendencia se invierte en la cuarta categoría, donde los líderes de 3 de los 5 grupos superan con creces ese punto y medio. Lo hace el Poblense, que comanda el Grupo III con 29 puntos gestados con solo 19 goles (1,53). El Grupo IV lo encabeza el Águilas con 32 puntos pese a haber anotado solamente 21 goles (1,52. Por último, el Rayo Majadahonda está al mando del Grupo V con 34 puntos aunque solamente ha visto puerta en 20 ocasiones, lo que da la friolera de 1,7 puntos por diana. Por contra, el Porreres (15 puntos con 10 goles, 1,5 de media) es el único de los 14 equipos en puestos de descenso a Tercera.

Pero para dato estremecedor, el que ofrece el UD Ourense. El conjunto entrenado por el exdeportivista Borja Fernández acumula 25 unidades pese a haber perforado la portería rival en únicamente 12 oportunidades. El conjunto ourensano es el único de las cuatro primeras categorías nacionales que supera los 2 puntos por tanto anotado: promedia 2,08.

El Cádiz no está lejos de ese rendimiento, cuyo efecto se multiplica gracias a los solamente 19 tantos encajados. Es el tercer mejor equipo de Segunda en este aspecto. Un hueso duro de roer para la víspera de Reyes.