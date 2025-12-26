El Albacete arranca el mercado de invierno renovando votos

Toché, en una comparecencia con el Albacete AB

El Albacete Balompié ya se mueve y afronta el mercado renovando votos con su director deportivo. El club albaceteño ha anunciado en la mañana de este jueves la ampliación de contrato de Toché y su equipo de trabajo hasta junio del 2027.

El que fuera jugador del Deportivo llegó al 'Alba' en marzo del 2024 y su contrato expiraba el próximo mes de junio. Con esta renovación, el conjunto manchego ya mira hacia la ventana de traspasos de enero con la seguridad de que será Toché quien lidere el proyecto del club al menos durante el próximo año y medio.

"Más de año y medio después, alarga su rol al frente de la dirección deportiva con una misión a la vuelta de la esquina: reforzar al equipo en el mercado de invierno para afrontar el tramo decisivo de la temporada 25/26 con el objetivo de dar un paso más a lo realizado durante estas últimas campañas", explicó la entidad albaceteña en su comunicado.

“Renuevo con la intención de seguir ese proceso de hacer un Alba más grande”, explicó el director deportivo, que entre otras cuestiones tiene abierta la carpeta de Riki Rodríguez. El capitán del Albacete finaliza su contrato el próximo mes de junio y es objeto de deseo del Deportivo desde hace ya varios años.