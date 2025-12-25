Gaizka Garitano volverá a desafiar al Dépor en Riazor

Gaizka Garitano, a la derecha, el pasado curso con el Cádiz en Riazor QUINTANA

“Estoy muy a gusto de volver. He podido saludar a muchos amigos que dejé aquí y es un club en el que estuve muy a gusto. Estoy muy agradecido y os deseo toda la suerte del mundo en el futuro. Estuve muy a gusto aquí y es un recuerdo muy bueno que tengo de la afición, la gente y todo el mundo. Hoy es un día jodido para mí porque queríamos que ganara el Cádiz. Y, de ahora en adelante, desearos la mejor de las suertes”.

Con estas elegantes palabras resumía Gaizka Garitano su sentir después de haber visitado el pasado curso al Deportivo, club al que entrenó en la temporada 2016-17 (concretamente en 23 encuentros).

El pasado 6 de abril el míster vasco desafiaba a un Deportivo que apuraba sus últimas opciones de colarse en el playoff de ascenso y el resultado de 1-0 a favor de los herculinos frenaba las aspiraciones de un Cádiz al que dirigió desde la jornada 19, en la que sustituyó a Paco López.

Una diana en el minuto 81 de Mario Soriano decantó del lado local un choque que el mismo Garitano consideró propio de empate.

El preparador de Derio fue el último ex de los blanquiazules que rindió visita al estadio de Riazor defendiendo los intereses de otra escuadra, en esta ocasión la del Cádiz, club con el que regresará de nuevo después del parón navideño en choque correspondiente a la vigésima tirada del curso 2025-26.

El Deportivo tratará por todos los medios de aniquilar una racha negativa de tres envites seguidos perdidos, mientras que el cuadro del Nuevo Mirandilla viene después de doblegar a un equipo enrachado como el Castellón, al que batió por 2-0 en la ciudad andaluza.

Será la segunda ocasión en la que el técnico vasco se mida al que fue su club después de su salida del banquillo de Riazor.

A buen seguro que el público herculino sabrá reconocer la dedicación de un hombre que dejó tras de sí una gran reputación entre los jugadores a los que dirigió y, en general, todo el personal del club.

La de Garitano no será salvo sorpresa mayúscula la única confrontación ante entrenadores que han llevado las riendas del club coruñés, puesto que en la segunda vuelta el Deportivo tendrá que afrontar un duelo con esencia a derbi norteño en el campo de El Molinón frente al Sporting de Gijón en encuentro correspondiente a la trigésimo segunda jornada de Liga el fin de semana del 29 de marzo de 2026.

En feudo sportinguista aguardará un míster como Borja Jiménez, que militó en el Deportivo en las campañas 2021-22 y en la 2022-23 (en esta última fue destituido tras la disputa del séptimo partido de Liga). Aunque el responsable técnico abulense no inició el curso con los gijoneses, relevó en el puesto a Asier Garitano en la novena jornada, consiguiendo desde entonces un total de seis victorias y tres empates, por apenas dos derrotas en once compromisos. Jiménez quedó marcado en lo que se refiere a su periplo en A Coruña por la inesperada derrota en la final del playoff de ascenso del ejercicio 2021-22 en Riazor frente al Albacete.

Con todo a favor e incluso un resultado favorable de 1-0 en el duelo decisivo, la insólita remontada manchega (1-2) representó uno de los varapalos más duros para el deportivismo.

En una final en la que el banco visitante estaba ocupado por otro ex blanquiazul, Rubén de la Barrera. Al joven preparador coruñés le tocó experimentar los laureles frente al equipo de su vida, en un sentimiento contradictorio que le obligó a pedir disculpas a la afición herculina por el éxito logrado aquel 11 de junio de 2022.

Fue la única visita de De la Barrera a Riazor como visitante, de ingrato recuerdo para el respetable coruñés.

De todos los entrenadores que han llevado el timón deportivista en la historia reciente, sin duda el que más duelos directos ha protagonizado ante el Dépor desde su adiós ha sido Cristóbal Parralo, que en la campaña 2017-18 no pudo impedir el descenso a Segunda División.

El andaluz se midió a los herculinos desde entonces en nueve ocasiones, con un balance personal de dos victorias, cuatro empates y tres derrotas. La última vez en la que Parralo se sentó en la banqueta visitante del coliseo municipal coruñés tuvo lugar el 1 de septiembre de 2024, en un derbi contra el Racing de Ferrol que el Deportivo logró embolsarse por 1-0 gracias a una diana espectacular de rosca al borde del área de Yeremay.

Otro hombre veterano como Víctor Fernández, que dirigió a los deportivistas en la temporada 2014-15, también ha calibrado su experiencia contra los blanquiazules en Segunda División desde su salida de Riazor en cuatro ocasiones, con un registro global de dos victorias, un empate y una derrota, todas ellas al mando del club de su vida, el Real Zaragoza, al que dirigió en varias etapas diferentes.

Víctor Sánchez del Amo, que estuvo en A Coruña como míster en las temporadas 2014-15 y 2015-16, dirimió dos pulsos contra el Dépor, en Primera con el Betis en la 2016-17 (1-1 en Riazor) y en Segunda al frente del Málaga, también en feudo coruñés (0-2).

Un clásico del fútbol español como José Luis Oltra, artífice de un ascenso histórico con el Deportivo en la 2011-12, ha vivido tres duelos ante su exequipo, con un equitativo saldo de una victoria, una igualada y una derrota. El pasado curso 2024-25 en la recta final de Liga un triunfo 2-0 con el Eldense mermaba mucho las opciones de disputar promoción de ascenso de los herculinos.

Por último, Pepe Mel, máximo responsable blanquiazul en las temporadas 2016-17 y 2017-18, disfrutó de tres enfrentamientos directos como míster de la UD Las Palmas ante el Deportivo, con unas estadísticas de dos victorias y una derrota.