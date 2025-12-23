Mi cuenta

Tevenet, nuevo entrenador del Real Valladolid

Agencias
23/12/2025 18:21
Tevenet, nuevo entrenador del Valladolid
Tevenet, nuevo entrenador del Valladolid
REAL VALLADOLID
 El entrenador sevillano Luis García Tevenet será el entrenador del Real Valladolid para lo que resta de temporada, en sustitución del uruguayo Guillermo Almada, que dejó el club vallisoletano para incorporarse la pasada semana al Real Oviedo, de la Primera División española.

Tras unas jornadas en las que el nombre de Tevenet ha sonado como alternativa junto al de otras opciones, finalmente el club blanquivioleta ha confirmado su acuerdo con el exfutbolista, quien inició su carrera en los banquillos en la temporada 2008-2009 al frente del Orihuela.

Después entrenó al Jerez Industrial, fue segundo técnico en el Sevilla FC y volvió a ser primero en el San Roque de Lepe, UCAM Murcia, al FC Cartagena, SD Huesca -donde ascendió a Segunda-, Hércules CF, Sevilla Atlético, Atlético Levante y Atlético de Madrid B.

Con el filial rojiblanco logró dos ascensos consecutivos -de Tercera RFEF a Primera RFEF- y en la campaña 2024/25 se convirtió en asistente de Simeone en el primer equipo del Atleti, ha recordado el Real Valladolid en un comunicado.

El pasado verano salió del club madrileño para comenzar una aventura en Brasil, donde fue segundo entrenador en el Botafogo.

Tras 423 partidos como primer entrenador y una amplia trayectoria, ahora llega al Real Valladolid para "dar otro paso importante en su carrera y afrontar un gran reto como blanquivioleta", ha añadido su nuevo club, que confía en que Tevenet sea capaz de "plasmar desde el primer día su capacidad para gestionar y potenciar el talento joven, cualidades que le han permitido evolucionar a lo largo de los años"

