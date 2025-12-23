Jeremy Arévalo celebra ante Germán Parreño su gol contra el Dépor en este curso LaLiga Hypermotion

"Yo no quiero que Jeremy se vaya, creo que está muy claro. Es un jugador muy importante para nosotros y no quiero que se vaya. Entonces es un arma que siempre tenemos, he sentido que era importante que esté y, más allá del gol, creo que ha hecho un muy buen partido. Poco más puedo decir, veremos qué pasa...", comentaba el técnico del Racing de Santander, José Alberto al término del encuentro ante el Huesca, en el Jeremy Arévalo sumó su octava diana del curso.

Más allá de los deseos del preparador está la realidad de un mercado de invierno en el que a día de hoy el Stuttgart se sitúa como el mejor posicionado para hacerse con los servicios del atacante, por el que está dispuesto a pagar una cantidad de 7,3 millones de euros para hacerle un contrato hasta 2031.

Varios equipos interesados

El excelso momento de forma de Jeremy, que entre sus víctimas de este curso tuvo al Deportivo (en la derrota por 2-1 en el Sardinero), llamó la atención de Europa. Estrasburgo, Roma y AS Mónaco comenzaban a seguir muy de cerca al jugador, pero el presidente de la entidad cántabra, Manolo Higuera, siempre remitió a todos los clubes que se habían interesado por la situación del ariete a su cláusula de rescisión. Una estrategia similar a la empleada por el Deportivo, cuando en la pasada ventana estival de fichajes llegaron las ofertas por Yeremay.

En el caso del futbolista nacido en Maliaño pero de origen ecuatoriano había rubricado el pasado mes de julio su renovación con el Racing hasta el 30 de junio de 2027, entidad en la que había recalado en categoría alevín. Tras la misma su cláusula de salida ascendió hasta los 7,3 millones de euros, pero eso no parece un impedimento a la hora de que el Stuttgart pase por caja para nutrir a las arcas cántabras de liquidez para poder suplir su baja.

Posible cesión

De este modo, la Bundesliga se convertiría en el destino del futbolista durante los próximos cinco años, aunque en el caso de que el equipo teutón decida foguearlo y cederlo a algún equipo, el Racing pujaría para que ellos encabezasen esa lista. A pesar de haber sido titular y sumar un punto para su equipo en el choque contra el cuadro oscense del pasado fin de semana, sus últimas apariciones ya sonaban a despedida. No fue convocado para el partido de Copa ante el Villarreal, en el que los de José Alberto eliminaron a los de Marcelino y siguió el encuentro desde la grada. A la conclusión del encuentro bajó al verde para celebrar junto al resto del equipo el pase a los octavos coperos.

Fue entonces cuando la grada del Sardinero coreó su nombre e incluso fue manteado por sus compañeros. Señales todas de un adiós que puede ser inminente. Una salida que puede oficializarse esta semana. Con su marcha el Racing, que es el equipo de Segunda con más gol (42 dianas en 19 jornadas), perderá a uno de sus killers.

Jeremy Arévalo, celebrando un gol contra el Dépor este curso LaLiga Hypermotion

Mantiene, no obstante, a los otros dos máximos artilleros de la categoría de plata del fútbol español: Asier Villalibre, con diez tantos en su casillero y Andrés Martín, con nueve. Jeremy dirá adiós a un club al que llegó siendo un niño y en el que no tuvo un inicio sencillo. Recaló siendo alevín y de primeras no era un jugador que llamase la atención, aunque los entrenadores de su etapa de formación siempre lo alineaban. No obstante, un problema médico estuvo a punto de apartarlo del fútbol.

Los médicos le detectaron una afección cardiaca que le hizo tener que dejar un tiempo el balompié. Superada esta anomalía volvió al césped y cimentó sus inicios en su buena puntería (el gesto del arquero se convertiría años después en su seña de identidad tras los tantos). Los goles se le caían de las botas en el Rayo Cantabria, filial del conjunto del Sardinero y José Alberto lo llamó a las filas del primer equipo verdiblanco.

Aunque no es un delantero puro y juega más como segundo punta, tiene gol y un estilo de juego que recuerda, en cierto modo, a Yeremay. Potencia, una forma de jugar que se asemeja al fútbol de calle y con capacidad de regate. El delantero, que tiene doble nacionalidad (ecuatoriana y española), fue convocado por primera vez con la selección absoluta de Ecuador el pasado mes de noviembre. En esa ocasión fue objeto de ciertas críticas por su estado físico y los técnicos de la Tricolor detectaron que el atacante llegaba “un poquito pasado de los niveles físicos que se requieren”. El propio José Alberto al ser preguntado le echó un capote a medias al reconocer que "comentaban una realidad". Al margen de sus condiciones físicas, Jeremy vale su peso en oro y con su adiós descapitaliza el gol del Racing.