Rivales

Las Palmas firmará "un extremo y un delantero cedido de Primera" en enero

Miguel Ángel Ramírez, presidente del club canario, anuncia los movimientos del mercado de invierno para uno de los rivales directos del Deportivo

Efe
22/12/2025 18:05
Miguel Ángel Ramírez posa con Fábio Silva, jugador del Borussia Dortmund que visitó a sus excompañeros del club canario
Miguel Ángel Ramírez posa con Fábio Silva, jugador del Borussia Dortmund que visitó a sus excompañeros del club canario
UD Las Palmas
El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, dijo este lunes que el club tiene muy avanzado el fichaje de un extremo, que podría incorporarse a los entrenamientos la próxima semana, tras las vacaciones navideñas, y la llegada de un delantero, cedido por un club de Primera División, aunque por él habrá que esperar más tiempo.

En una entrevista concedida a la emisora oficial de la entidad, UD Radio, el dirigente del club isleño confirmó lo que avanzó días atrás, que el fichaje del atacante colombiano Nicolás Benedetti, ya presentado, no será el único en el mercado invernal.

"Tenemos prácticamente cerrado un extremo que se incorporará el día 29 con el resto del grupo, casi con total seguridad, y esperamos fichar también a un delantero, que será una cesión de un equipo de Primera División, pero por él habrá que esperar un poco más", explicó Ramírez.

El presidente del club se refirió también a la rescisión de contrato de Jaime Mata, anunciada el domingo, y aseguró que no hubo "ningún problema" con el veterano delantero madrileño para llegar a un acuerdo de desvinculación.

Por otro lado, Ramírez mantiene el discurso de conseguir cuanto antes los 50 puntos para asegurar la permanencia y a partir de ahí, optar a los puestos de promoción, o de ascenso directo, condición que ostenta al término de 2025, solo por detrás del Racing de Santander, líder en solitario de la competición.

"El objetivo prioritario es conseguir los 50 puntos, y atisbo que los podemos lograr en pocos meses. Si se hace a tiempo, podrás jugar una promoción, y si lo haces rematadamente bien, podrías ir al ascenso directo, pero tenemos que seguir trabajando desde la humildad", recalcó.

Diego Villares y Ezkieta en el Racing de Santander-Deportivo del pasado domingo

Tourmalet en enero para poner al Deportivo en su sitio

Más información
