"¡Es digno del padre!", el exdeportivista Kuki Zalazar y el golazo para tumbar a la Real B que asaltó Riazor

Kuki Zalazar celebra su gol ante la Real B

El gol de la jornada en LaLiga Hypermotion se dio en Anoeta, donde el Ceuta volvió a mostrar su condición de equipo revelación al asaltar uno de los fortines de la categoría de plata. La Real Sociedad B, que venía de sorprender al Dépor en Riazor, se adelantó en el marcador, pero el cuadro caballa completó una remontada en la que el exdeportivista Kuki Zalazar puso la primera piedra.

Desde que pasara por el club coruñés con más pena que gloria, Kuki ha ido recomponiendo poco a poco su carrera. Fue clave en el ascenso del Ceuta el año pasado y este curso está siendo importante en los planes de José Juan Romero. No es de extrañar que así sea con goles como el que marcó ayer en una jugada la alcance de muy pocos. Conducción, inventiva y ejecución para clavar una vaselina lejana en la escuadra ante la que Fraga no pudo hacer nada.