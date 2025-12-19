El Deportivo no tiene 'miedo' de Petxarroman

Alex Petxarroman, durante el viaje del Andorra a Valladolid el pasado fin de semana FC Andorra

Luis Chacón, quien es un futbolista clave en el engranaje de la Cultural Leonesa, no pudo jugar en Riazor el pasado 8 de noviembre. El mediapunta de Pontedeume, cedido por el Deportivo al cuadro leonés durante esta temporada, cuenta en su contrato con la denominada ‘cláusula del miedo’ que le impide enfrentarse a la escuadra blanquiazul. La baja del eumés, autor de tres goles y dos asistencias en el campeonato liguero, fue un importante contratiempo para la Cultu, que perdió 3- 0 en tierras coruñesas. Este sábado, el Dépor se reencontrará con otro de sus cedidos, que, al contrario de lo que sucedió con Chacón, sí podría vestirse de corto, si así lo deseara su entrenador. Se trata de Alex Petxarroman, lateral derecho del Andorra.

Deportivo y Andorra acordaron la cesión del futbolista donostiarra el pasado 14 de agosto. El lateral fichó por el club herculino en el verano de 2024. Petxa arrancó la campaña del regreso de la escuadra deportivista al fútbol profesional como titular, pero tras la tercera jornada perdió su sitio en favor de Ximo Navarro. El vasco se mantuvo en un segundo plano hasta las once últimas jornadas de Liga, cuando la lesión del Ximo le devolvió al once. El guipuzcoano cerró el curso 2024-25 con 27 presencias en Segunda División —17 como titular—, en las que dio dos asistencias, así como la eliminatoria de Copa del Rey frente al Ourense CF, en la que disputó los 90 minutos.

El pasado verano se produjo un relevo en el banquillo blanquiazul. Óscar Gilsanz no continuó como preparador del Dépor, Antonio Hidalgo recaló en el banquillo y el catalán no contaba con Petxarroman, que sí interesaba a otro exfutbolista del Deportivo.

“Yo fui el que hablé con él personalmente para convencerlo y que pudiese venir con nosotros. Sabemos qué tipo de jugador es, que puede actuar en diferentes posiciones partiendo desde la derecha. Tiene capacidad para meterse por dentro, con una lectura de juego espectacular. Es cierto que ahora está jugando otro compañero en esa posición, que ha tenido más dificultades para tener minutos. Seguramente esté teniendo menos oportunidades de lo que todos esperábamos”, explica Ibai Gómez durante la entrevista con nuestro diario ante la visita del Dépor a Andorra.

El entrenador bilbaíno, que fue destituido como técnico del conjunto que preside Gerard Piqué el pasado 23 de noviembre, dirigió los quince primeros partidos de la temporada 2025-26. Petxarroman compitió en siete de ellos y fue titular en cuatro. Además, formó parte del once que eliminó al Valle de Egüés en la primera ronda de la Copa (1-5) y marcó el segundo tanto de su equipo.

La última presencia del jugador cedido por el Dépor en Liga fue el pasado 15 de noviembre, en la derrota andorrana en Albacete (1-0). El vasco jugó de inicio, pero fue sentado en el minuto 56.

Desde entonces, Petxa no ha vuelto a competir en Segunda División. Ni disputó el último encuentro de Ibai Gómez en el banquillo de la escuadra del Principado ni ha tenido un solo minuto en los tres primeros partidos con Carles Manso en el banquillo. El técnico de Terrassa ha asumido el mando de la plantilla de forma interina, pero ha ganado enteros para seguir en el banquillo hasta final de curso. Manso alineó a Petxarroman como titular en la eliminatoria de segunda ronda de la Copa, frente a la Cultural, que finalizó con la eliminación de los andorranos (4-2). Un encuentro que el lateral derecho cedido por el Deportivo jugó de principio a fin.

Sin la cláusula del miedo, Manso podría alinear a Pexta frente al Dépor, si quisiera, pero no parece que el vasco vaya a tener la oportunidad de enfrentarse a sus excompañeros. Al menos, como titular. El lateral derecho parece reservado para el francés Thomas Carrique, dueño del costado diestro del Andorra en quince de las 18 jornadas de Segunda División. El galo solo se quedó sin jugar ante el Eibar, en la cuarta jornada de la competición, y salió desde el banquillo en los duelos con el Burgos y el Córdoba, en la tercera y la quinta semana del curso. Desde entonces, acumula trece titularidades consecutivas en la Liga.

Reacción andorrana

El Deportivo visita el Nou Estadi d’Encamp, justo en el momento en el que el Andorra ha despertado, después de dos meses aletargado.

El conjunto andorrano abrió la temporada 2025-26 con cuatro victorias, dos empates y una sola derrota. Números notables que auparon a la entidad presidida por Piqué al tercer puesto de Segunda División tras la séptima jornada. Sin embargo, tras la victoria en El Sardinero frente al Racing de Santander (1-2), el equipo del Principado entró en una crisis que se prolongó durante diez partidos. Seis derrotas y cuatro empates firmó durante las jornadas siguientes, una racha que le llevó a ocupar puestos de descenso.

Un gol del surcoreano Kim Min-Su en el Nuevo José Zorrilla el pasado sábado (0-1) frenó la crisis andorrana y permitió a su equipo abandonar la zona de peligro, aunque con un solo punto de ventaja.