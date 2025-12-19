Al acecho del Racing en la decimonovena jornada

El Racing viene de pinchar en Liga el pasado fin de semana en casa REAL RACING CLUB

La Liga Hypermotion se acerca al parón navideño con la disputa de la decimonovena jornada, que abrieron esta noche Eibar y Valladolid con victoria armera (3-0), con mucho en juego tanto en la parte alta como en la lucha por eludir el descenso.

Un fin de semana en el que el líder destacado, el Racing de Santander, afronta un complicado test de calidad en el campo de El Alcoraz. El tercero en cuestión, el Almería, tendrá que desplazarse al estadio de La Rosaleda para acometer un derbi que se presume equilibrado y apasionante contra el Málaga.

Un Racing agigantado rinde visita al Huesca

Huesca (15º - 22 puntos) – Racing (1º - 36 puntos)

Sábado 20, 16.15

Un Huesca que desea poner tierra de por medio respecto a los puestos de descenso desafía un líder sólido como el cuadro santanderino, que dispone de cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, el Dépor.

La inesperada clasificación de los cántabros a los octavos de final de Copa, tras dejar en la cuneta al Villarreal, ha dado más moral si cabe a los de José Alberto.

El entrenador del Huesca, Jon Pérez Bolo, apuesta por “ser fuertes en casa” ante la visita del líder, rival que está en un gran momento, aunque con el apoyo de la afición cree que pueden sacar el partido adelante. “Ahora ya ha pasado la Copa, que hemos disfrutado ya que es una competición muy bonita aunque es una lástima que no hayamos podido pasar, pero ahora toca volver a LaLiga, que es lo que más importante, y tenemos que hacer las cosas bien para sacar adelante el partido que nos daría tres puntos más y una mayor tranquilidad”, dijo Pérez Bolo. Tras el desgaste físico del pasado miércoles con el partido de Copa del Rey ante el Osasuna, en el que hubo que jugar una prórroga, ahora todos los esfuerzos se centran en llegar bien al partido de esta tarde ante el Racing.

Un Leganés en crisis se topa con Borja Jiménez

Leganés (18º - 20 puntos) – Sporting (7º - 27 puntos)

Sábado 20, 18.30

El Leganés, peor local de la categoría de plata del fútbol español, aspira a terminar el año de una manera dulce ahuyentando las malas sensaciones con un triunfo en casa en un duelo muy especial, pues en el banquillo del rival, el Sporting de Gijón, estará Borja Jiménez, el técnico que logró el segundo y hasta el momento último ascenso del conjunto madrileño a la elite.

Aunque aquello es muy reciente, pues el club blanquiazul es un recién descendido tras una campaña en la elite, viendo la situación actual del equipo, decimoctavo con los mismos puntos que el equipo que cierra el descenso, parece ciencia ficción. Y aún así las sensaciones han mejorado después de encadenar dos empates consecutivos.

En ambos se ha sentado en el banquillo Igor Oca, quien hasta la destitución de Paco López entrenaba al filial y que parece haberle dado un impulso al plantel, que en su último duelo fue capaz de empatar en casa del líder, el Racing de Santander, haciendo un buen papel. Eso ha hecho que el preparador vaya a tener continuidad en el puesto, dejando atrás su situación de interinidad.

Una Cultu temible fuera de casa desafía al Las Palmas

Las Palmas (5º - 31 puntos) – Cultural (13º - 23 puntos)

Sábado 20, 21.00

UD Las Palmas y Cultural y Deportiva Leonesa despedirán 2025 en el estadio Gran Canaria con la intención del equipo local de acabar con su mala racha de resultados un mes después, mientras que su rival tratará de evitar los puestos de descenso y finalizar el año con un buen sabor de boca.

El conjunto amarillo confía en poner fin a una secuencia de tres partidos consecutivos sin ganar en LaLiga Hypermotion, pues no vence desde el pasado 21 de noviembre al Albacete (2-1), y reforzar así su candidatura al ascenso directo.

El entrenador del equipo isleño, Luis García, tendrá que decidir entre mantener en la portería a José Antonio Caro o devolver la titularidad al croata Dinko Horkas, tras su expulsión en el anterior encuentro en casa.

Un duelo de rivalidad complejo para el Almería

Málaga (11º - 23 puntos) – Almería (3º - 32 puntos)

Domingo 21, 14.00

Málaga y Almería abren la jornada dominical con un compromiso de rivalidad andaluza entre Málaga y Almería. El tercer clasificado de la Hypermotion viene de perder el pasado fin de semana en casa ante el Burgos.

El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, admitió que el Almería es “uno de los miuras de la categoría” y estarán “ante el equipo con más capacidad ofensiva” del torneo. “Es importante que nos centremos en lo que nos espera”, dijo en rueda de prensa el entrenador granadino, quien desea olvidar el triunfo de la pasada jornada porque lo que hicieron en Albacete (1-3) “dura lo justo y es igual cuando se pierde que cuando se gana”.

Un Mirandés sin margen de error recibe al Córdoba

Mirandés (21º - 16 puntos) – Córdoba (12º - 23 puntos)

Domingo 21, 16.15

Penúltimo en la clasificación con apenas 16 puntos, el Mirandés quiere agarrarse a la salvación sumando de tres en tres ante el Córdoba. El exilio de Mendizorroza se le está atragantando a una escuadra que rozó el ascenso el pasado curso pero que no acaba de carburar.

El entrenador del Córdoba, Iván Ania, elogió en sala de prensa el potencial de su próximo rival, el Mirandés, al que definió como un conjunto con mucha “energía, muy joven y con talento”, que exigirá la mejor versión de los blanquiverdes para cerrar el año con victoria. El técnico asturiano pronosticó un encuentro de “mucho duelo individual” ante un oponente que ha modificado su estilo tras el cambio de entrenador y que ahora busca igualar con una presión muy alta en todo el campo en lugar de replegarse.

El Ceuta aguarda poder cerrar bien un año mágico

R. Sociedad B (16º - 21 puntos) – Ceuta (9º - 26 puntos)

Domingo 21, 16.15

El Ceuta, un recién ascendido comodamente asentado en la zona templada de la tabla, rinde visita a la Real B en Anoeta. El entrenador interino de los donostiarras, Jon Gorrotxategi, comentó que confían en cerrar el año “por todo lo alto” con una victoria ante el Ceuta.

Un Burgos pletórico de moral se mide al colista

Burgos (6º - 28 puntos) – Zaragoza (22º - 16 puntos)

Domingo 21, 18.30

El Burgos, después de obtener su billete a octavos de final de Copa ante el Getafe, calibrará su potencial ante un colista como el Zaragoza, que encadena tres partidos sin vencer.

Oportunidad granadina para salir del descenso.

Granada (19º - 20 puntos) – Albacete (14º - 22 puntos)

Domingo 21, 18.30

El Granada quiere despedir el año 2025 con un triunfo ante el Albacete que le permita abandonar los puestos de descenso; enfrente, el cuadro manchego viene de eliminar al Celta en la Copa.

Dos cuadros en trayectorias opuestas

Cádiz (8º - 27 puntos) – Castellón (4º - 31 puntos)

Domingo 21, 21.00

El Cádiz, octavo en la clasificación y de más a menos en la primera vuelta, dirime un pulso ante un Castellón que ha concatenado cinco triunfos y es cuarto.