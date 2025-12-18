Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

La UD Las Palmas se adelanta en el mercado de enero firmando al colombiano Nicolás Benedetti

Esther Durán
18/12/2025 11:39
Nicolas Benedetti, nuevo jugador de la UD Las Palmas
Nicolas Benedetti, nuevo jugador de la UD Las Palmas
UD LAS PALMAS
Todavía queda una jornada para terminar 2025, pero los equipos de LaLiga Hypermotion ya toman posiciones para lanzarse al mercado de fichajes de invierno. Todos son conocedores de las dificultades que tiene incorporar futbolistas en enero, y por eso cada vez son más los equipos que apuran para disparar primero y adelantarse a sus rivales. El año pasado fue el Tenerife el que contrató a Edgar Badía como agente libre. En esta ocasión, otro equipo canario ha dado el paso. La UD Las Palmas ha anunciado el fichaje de Nicolás Benedetti

Como no podía ser de otra forma después de descender de Primera División, el club amarillo ha hecho una apuesta potente por regresar cuanto antes a la máxima categoría. Ha reclutado, entre otros, a jugadores como Jonathan Viera, lo que en su día ya fue un aviso a navegantes.

Dani Rodríguez se pone en el escaparate días antes de que el Mallorca visite Riazor

Más información

Este músculo financiero apunta a aparecer de nuevo el próximo mes, pero de momento ya ha servido para cerrar el primer refuerzo. Benedetti llega libre después de jugar la primera mitad de temporada en el Mazatlán de la liga mexicana. De hecho, este futbolista colombiano de perfil ofensivo, ha desarrollado buena parte de su carrera en el país azteca, donde también vistió los colores de América, después de formarse en el Deportivo Cali.

La ausencia de Recoba

La incorporación de Benedetti llega principalmente para cubrir uno de los refuerzos que más ilusión había levantado en el club canario. En verano, la UD Las Palmas consiguió firmar a Jeremía Recoba, hijo del uruguayo 'Chino' Recoba. 

ADN ‘chino’ para la UD Las Palmas, rival del Deportivo

Más información

Pero el joven talento charrúa salido de la cantera de Nacional ha dicho prácticamente adiós a la temporada después de sufrir una grave lesión de rodilla. A finales de octubre, la UD Las Palmas anunciaba que tenía que pasar por el quirófano para ser intervenido de una lesión en el ligamento cruzado de su rodilla derecha.

