Diario de Ferrol

Rivales

El Dépor rinde visita al iglú de la Hypermotion

El sábado el mercurio no superará los dos grados en el segundo feudo con menor afluencia de Segunda

Armando Palleiro
Armando Palleiro
17/12/2025 19:49
Gélida imagen de Encamp en el duelo ante el Castellón esta temporada
Gélida imagen de Encamp en el duelo ante el Castellón esta temporada
El campo más gélido de la Liga Hypermotion, Encamp, aguarda este próximo sábado la visita del Deportivo a las 14.00 horas para su enfrentamiento ante el Andorra, correspondiente a la decimonovena jornada de Liga. 

El once del Dépor ante el Mallorca

Subidón del Dépor antes del cierre de 2025 en Andorra

Más información

Aunque la hora no parece la peor para exponerse al intenso frío pirenaico, el mercurio no sobrepasará en ningún caso los dos grados centígrados, pudiendo incluso finalizar la contienda a cero grados. 

Ubicado entre montañas y con una capacidad para 5.600 espectadores después de la última remodelación de este mismo año 2025, el estadio andorrano es el segundo de la Liga Hypermotion con menor afluencia de espectadores en el presente ejercicio 2025-26. 

Siempre según datos recogidos por la web transfermarkt, la afición del Andorra ha registrado un promedio de afluencia de 3.238 espectadores en el primer tramo de la actual campaña; un dato que evidencia que el fútbol no es el deporte predilecto por los habitantes del Principado, que prefieren la práctica de modalidades de invierno como el esquí. 

Tan solo una formación que compite en la categoría de plata presenta peores guarismos en cuanto a seguimiento de sus fieles: la Real Sociedad B. 

No en vano, el filial txuri-urdin apenas ha congregado a una media de 3.153 aficionados en sus primeras apariciones como local de la 2025-26. Tal y como ha reconocido el exentrenador andorrano Ibai Gómez a este diario, el ambiente que se genera con los envites de este recién ascendido no es ni mucho menos el idóneo para ejercer presión sobre el equipo rival. 

“Ya sabemos que el fútbol en Andorra no es el deporte rey, somos conscientes de que se vive de una forma menos apasionada. El equipo tiene poca masa social pero esta se siente muy identificada”, dijo. 

El distanciamiento entre el Andorra y su masa social se ha transformado en unos resultados discretos como local en el presente ejercicio. 

Y es que en las primeras ocho apariciones como anfitrión, el club de los Pirineos apenas ha conseguido dos victorias, por tres igualadas y otras tantas derrotas. 

El Andorra solo pudo imponerse ante los suyos a Burgos (2-1) y Córdoba (3-1), mientras que ha firmado tablas contra Mirandés (1-1), Granada (0-0) y Cádiz (0-0), y ha sido doblegado por Leganés (1-2), Castellón (1-3) y Almería (1-2). 

El deportivismo pondrá de nuevo toda la carne en el asador y al menos serán 200 los hinchas blanquiazules desplazados al feudo andorrano para intentar arropar a un club que ansía sobreponerse al bache de sus derrotas consecutivas en Liga. 

A buen seguro que las gargantas herculinas se harán escuchar en un estadio que no estará ni mucho a rebosar.

