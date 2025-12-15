Pablo Torre, el verdugo del barro que vuelve a Riazor entre polémica por su traspaso

Diego Villares y Pablo Torre, en el Racing de Santander-Deportivo ARCHIVO DXT

El regreso del Mallorca a Riazor para el partido de Copa del Rey de este martes traerá un dos por uno en traumas para el Deportivo. Porque al recuerdo de aquella noche de San Juan de 2019 que todavía levanta escalofríos entre la parroquia blanquiazul, se une otro que ya está superado, pero sigue escociendo ligeramente: la vuelta de Pablo Torre, el verdugo de la 2021-22 con el Racing de Santander.

La perla cántabra fue de lejos el mejor jugador de Primera RFEF aquel curso, decantando el ascenso de su equipo con intervenciones decisivas a lo largo de una segunda vuelta en la que el cuadro de El Sardinero aceleró hasta descabalgar al Dépor.

Antes incluso de sellar el billete del club al fútbol profesional, Pablo Torre ya se aseguró el suyo firmando por el Barcelona. A principios de marzo de 2022 el Racing anunciaba la venta del canterano por 5 millones más variables que podrían "superar los 20".

Es precisamente este movimiento el que ahora vuelve a poner de actualidad al joven de 22 años, envuelto en polémica después de que desde Santander hayan denunciado al Barcelona ante la Liga por lo que entienden como venta a mala fe. El pasado verano, el club culé vendió a Torre por 4,95 millones, medio 'kilo' menos de lo que le había costado y, por lo tanto sin obtener una plusvalía que hubiera generado ingresos para el Racing.

Paso a paso

Mientras se resuelve el ruido de un conflicto que no parece tener excesivo recorrido, Pablo Torre continúa tratando de hacerse un hueco en la élite del fútbol español. Hace cuatro temporadas que se fue de Santander dejando al equipo en Segunda División y desde entonces no ha tenido demasiado protagonismo en Primera. Debutó con el Barça al tiempo que jugaba en su filial en la 2022-23 y al año siguiente se fue cedido al Girona, donde disputó 26 encuentros, pero solo 4 como titular.

Después de que Flick se quedara con él en su primer curso, en el que apenas superó los 400 minutos, Pablo Torre cambió de aires en verano firmando por el Mallorca. De momento ha jugado 16 encuentros y este martes vuelve a Riazor con el objetivo de darle un nuevo disgusto al Dépor y al deportivismo tres años y medio después.