La odisea de Las Palmas para puntuar en Ceuta: “La competición está directamente adulterada”

Clemente y Jesé, celebrando el gol de Las Palmas en Ceuta UDLP

Las Palmas perdió en Ceuta la oportunidad de colocarse en ascenso directo aprovechando el pinchazo del Deportivo en Riazor. Pero el punto cosechado (1-1) este último domingo a las 21.00 horas dejó en el cuadro insular una sensación mucho más amarga por la intrahistoria que rodeó a un partido que corrió el riesgo de no disputarse. Porque existió el riesgo de que la expedición canaria no llegase a tiempo al Alfonso Murube.

Finalmente lo consiguió después de un viaje que fue una odisea y tras desestimar el Juez Único de la RFEF la solicitud de aplazamiento formalizada por Las Palmas, después de no poder viajar el sábado a Ceuta y ver cómo su travesía se retrasó también el domingo. ¿El resultado? Una llegada al hotel de concentración con apenas cuatro horas de margen sobre el inicio del encuentro.

“En el momento en el que se da luz verde a que el partido se dispute en estas condiciones, la competición está directamente adulterada”, lamentó al término del encuentro el preparador Luis García. “El Juez imparte justicia en función de unas normas, pero seguramente quien las puso no ha pisado un terreno de juego en su vida, no sabe lo que es un balón de fútbol. Seguramente haya otros negocios detrás que los maneje mejor que lo que es un balón de fútbol. Sobre todo, el sentido común y el ser persona” añadió el técnico de Las Palmas.

Su equipo había visto cómo el Ceuta empataba en los últimos minutos el gol inicial de Clemente. Pero el punto, visto lo visto, tuvo su mérito. “La gente de nuestro día a día sabe que nunca me quejo de nada, pero ha estado condicionado. Hemos hecho un buen partido. A partir del minutos 60 las fuerzas son las que son por las circunstancias. No venimos a jugar con los amigos, el fútbol profesional requiere descanso y estar al máximo nivel. Si no, no estamos en las mismas condiciones. El Ceuta ha empujado, metió más gente arriba e hizo un golazo. Las decisiones también están influidas por el cansancio. Me voy orgulloso de mis jugadores, del punto”, sentenció.

Tiene sentido el orgullo exhibido por el preparador asturiano, que vivió en primera persona junto con sus jugadores y su staff las dificultades por viajar a Ceuta desde las Islas Canarias.

Todo arrancó el sábado, con un vuelo chárter destino Tetuán (Marruecos) que, después de varias horas de espera, no pudo despegar por las malas condiciones meteorológicas. El viaje se pospuso a la mañana siguiente. Pero entonces, el domingo sucedió un nuevo retraso de más de dos horas derivado de la avería de una cinta de equipaje en el aeropuerto que acabó dañando el material deportivo del equipo.

Finalmente, entre el nuevo retraso y el desplazamiento en autobús desde Tetuán a Ceuta (40 kilómetros), el equipo llegó al hotel de concentración en torno a las 17.00 horas, apenas cuatro antes del inicio del partido. “Entramos a comer a las 17.00 al hotel. Usé la habitación para ducharme y para dar la charla. Y mis jugadores, para descansar lo que pudieron”, lamentó el técnico.

Más problemas

Por si la travesía no hubiese sido suficientemente movida, dos de los jugadores de Las Palmas tuvieron que tomar un camino alternativo. Y es que tanto el serbio Milos Lukovic como el panameño Edward Cerdeño no podían entrar en Marruecos por cuestiones burocráticas vinculadas a su visado. Por eso mismo, debieron acudir a Ceuta desde Algeciras, vía avión a Málaga y posterior ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, el transporte marítimo también retrasó su partida por las malas condiciones meteorológicas.

“Los jugadores que hicieron el camino normal, seguramente el más económico, tampoco llegaron en condiciones óptimas. Las sillas volaban por el aire en el barco. Estaban allí a las 6.00 o 7.00 horas de la mañana para poder salir. Pero no solo pasó con mis jugadores. Hubo otro equipo tan importante como es el arbitral... Luego les exigimos que tengan acierto, que estén bien, que no se equivoquen y traten de impartir justicia. ¿De verdad creen que el árbitro era capaz de ello después de estar tirado en el muelle desde las 6.00 de la mañana? Me comentaron que los primeros tres cuartos de hora de la travesía fueron de auténtica locura. Creo que no tiene ningún sentido”, explicó también García.