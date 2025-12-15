Jagoba Arrasate: "Al Dépor le tenemos que jugar con valentía y personalidad"

Jagoba Arrasate, durante la rueda de prensa de este lunes CATI CLADERA

"Al Depor le tenemos que jugar con valentía y personalidad", subrayó Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, durante la rueda de prensa previa al partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey de este martes en Riazor (19.00 horas). El preparador del cuadro bermellón afronta el duelo con ilusión, pero también con prudencia, a pesar de que los baleares compiten en Primera y el cuadro coruñés juega en Segunda, pero ocupa puestos de ascenso directo.

Tercera ronda de la Copa. "De Sant Just a Soria tuvimos que elevar el nivel y ahora tenemos que elevar otro escalón porque según van pasando rondas ya la exigencia es mayor y nos vamos a encontrar a un equipo que ahora mismo está en posiciones de ascenso directo, respetamos mucho al Dépor y tenemos mucha ilusión también. Vamos con todo porque pensamos que podemos necesitar todo".

El viernes, cierra 2025 frente al Valencia en la Liga. "Es muy importante, pero ahora mismo no estamos pensando en eso, el Dépor nos va a exigir muchísimo, va a ser un partido muy difícil y así lo enfocamos".

El once de Riazor. "No estoy pensando si el once se parecerá más a la alineación del sábado o a la del último partido de Copa. Entendiendo que venimos de un esfuerzo grande y que no hay mucho tiempo para recuperar, buscaremos frescura y también durante el partido gestionaremos la manera de tener opciones de poder pasar de ronda. Tenemos que sacar un once competitivo y hacer los cambios en función de lo que necesitemos. Luego ya pensaremos en el viernes”.

Ánimo de revancha en A Coruña por la final del playoff de ascenso perdida en junio de 2019. "Yo no estaba aquí y creo que hay pocos supervivientes de entonces, tanto de un lado como del otro. Entiendo que fue una final muy reñida y buena para el Mallorca y en ese aspecto se tiene que rellenar y hablar de esas cosas, pero no creo que Antonio Hidalgo y sus jugadores estén pensando en ello y nosotros lo mismo. Lo que pensamos es que vamos a jugar en un estadio de Primera División, contra un rival que puede estar en Primera División y con una afición que sí que es de Primera División. El contexto es maravilloso, pero difícil".