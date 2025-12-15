Almada, de un posible cese en Valladolid a candidato para salvar al Oviedo en Primera

Guillermo Almada, técnico del Valladolid, da la mano a Antonio Hidalgo antes del partido Quintana

Un club puede salir de la 'Hypertensión', pero cada vez es más complicado que la 'Hypertensión' salga de un club. Solo así puede explicarse lo que está ocurriendo en el Oviedo, empeñado en piruetas cada vez más complejas para tratar de salvar un año de ensueño tras el regreso a Primera, pero que se está convirtiendo en pesadilla por nivel de juego y gestión en los despachos. La última estridencia involucra también a uno de los rivales del Deportivo y a Guillermo Almada, precisamente un entrenador que esta temporada ya tuvo sus más y sus menos con la grada de Riazor.

Resulta que después de darle ocho jornadas a Paunovic y otras ocho a Luis Carrión, técnico que regresó al Carlos Tartiere a pesar de la oposición de una parte de la afición por su salida reciente, la entidad carbayona piensa en el todavía entrenador del Valladolid para ser el tercer inquilino de su banquillo este curso. Según apuntan varios medios, tanto asturianos como pucelanos, el acuerdo es inminente y apunta a quedar sellado este mismo lunes.

Almada: "Injustamente nos llevamos un punto, merecimos los tres" Más información

Hay varios factores que pueden llegar a explicar este extraño movimiento, como el origen mexicano de las propiedades de ambos clubs. Y a la espera de ver cómo le va al Oviedo, ahora mismo penúltimo y a cinco puntos de la permanencia, el que ya seguro puede decir que saldrá ganando es el Valladolid, donde el recorrido de Almada parecía tener los días contados.

El conjunto blanquivioleta, uno de los recién descendidos, no está teniendo un gran inicio de temporada y marcha décimo a cuatro puntos del playoff. El sábado cayó en casa ante el Andorra y Zorrilla terminó pidiendo la destitución del uruguayo. Por eso, la desesperación del Oviedo ha llegado como caída del cielo para una propiedad del Valladolid que no solo se ahorrará el despido de su entrenador, sino que, según diferentes informaciones locales, ingresará una cantidad de dinero para liberarlo y que ponga rumbo al Tartiere.