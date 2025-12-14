Premio gordo para Ansotegi tras su gesta en Riazor

Ansotegi, el pasado sábado en Riazor QUINTANA

Jon Ansotegi, entrenador de la Real Sociedad B que el pasado sábado se impuso contra todo pronóstico en Riazor 0-3, ha recibido la recompensa de poder hacerse cargo del primer equipo txuri-urdin en Primera División tras la destitución de Sergio Francisco.

La inesperada derrota contra el Girona —tercera consecutiva— del pasado viernes de los de Anoeta ha precipitado el adiós de un técnico que deja a los realistas con un solo punto de ventaja sobre el descenso.

De manera interina e inicialmente hasta el parón navideño, tomará las riendas de la formación de Primera División Jon Ansotegi, que se ha coronado este pasado fin de semana con el primer triunfo del filial como visitante del curso actual, en un inolvidable 0-3 frente a un aspirante al ascenso directo como el Dépor.

Ansotegi dirigirá a la Real Sociedad en Copa del Rey contra el Eldense y también en Liga frente al Levante en el Ciutat de Valencia.