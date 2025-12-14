Mi cuenta

Rivales

El exfabrilista Martí Vilà, único lateral zurdo del Andorra para el duelo con el Dépor

Imanol sufre una lesión muscular y se perderá el partido con el cuadro coruñés del sábado 20 de diciembre, el último de 2025

Israel Zautúa
Israel Zautúa y Efe
14/12/2025 09:23
Martí Vilá (d) saluda a un grupo de jóvenes de la
Martí Vilá (d) saluda a un grupo de jóvenes de la 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜́ 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡𝑥𝑒𝑙𝑙
FC Andorra
Imanol García de Albéniz, lateral izquierdo del Andorra, no acabará el año 2025 después de lesionarse a nivel muscular, circunstancia que refuerza la presencia del exfabrilista Martí Vilà para el duelo contra el Deportivo del próximo sábado 20 de diciembre.

Imanol, nacido en Ciérvana-Abanto Zierbena, sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estará de baja entre dos y tres semanas. Por tanto, no jugará este sábado contra el Real Valladolid ni tampoco disputará el partido del 20 de diciembre (14.00 horas) contra el Deportivo en el Nou Estadi d'Encamp, según ha informado el club del Principado.

El jugador, cedido por el Sparta de Praga, ha disputado doce partidos de Segunda División y dos de Copa del Rey. Con el anterior técnico, el exdeportivista Ibai Gómez, fue titular en diez ocasiones en el campeonato liguero, mientras que desde que Carles Manso relevó en el banquillo al preparador vasco, Imanol disputó 34 minutos contra el Sporting en Gijón, partiendo desde el banquillo, en la decimosexta jornada, y no llegó a saltar al césped el pasado fin de semana, en el duelo frente al Almería.

La ausencia del vizcaíno deja al Andorra con Martí Vilà como único lateral zurdo para los dos últimos compromisos de 2025. De todas formas, el exfutbolista del Fabril ha sido titular desde que Carles Manso asumió el puesto de entrenador. Jugó 56 minutos en el estreno del nuevo técnico, hasta que Imanol le relevó desde el banquillo, y completó todo el encuentro frente al Almería el pasado 6 de diciembre. En total, lleva ocho encuentros de Liga y 510 minutos durante la temporada 2025-26. Además, ha participado en las dos primeras eliminatorias de la Copa del Rey, pero en ambas como suplente.

Martí Vilà militó en el Fabril en la temporada 2019-20, con Luisito como técnico. El catalán disputó 25 partidos en Tercera División (todos como titular) y dos en la Copa Diputación con la camiseta blanquiazul.

La lesión de Imanol se une a la de Martín Merquelanz, que se recupera de una dolencia en el tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda y tiene complicado recuperarse a tiempo para el último compromiso de 2025, frente al Deportivo.

