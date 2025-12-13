Mi cuenta

Rivales

El Sanse, con brotes verdes pero que paga la novatada

El filial de la Real Sociedad, plagado de juventud y talento, es fuerte en casa pero sufre a domicilio, donde aún no ha ganado Varios jugadores debutaron en Primera

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
13/12/2025 04:00
Los jugadores del Sanse celebran un gol en esta temporada
Los jugadores del Sanse celebran un gol en esta temporada
@RSZubieta
El poder cantar de memoria un once tipo de la Real Sociedad B, el rival esta noche del Deportivo en Riazor, es complicado. Y es que el filial txuri-urdin puede variar de nombres y piezas cada semana. Sanciones, lesiones, cambios de esquema o la actualidad del equipo trastocan las alineaciones.

Fraga. 22 años. El portero ha sido internacional con la sub-21 y en Zubieta se confía mucho en él. No está teniendo la mejor temporada y ha alternado partidos buenos con malos. 

Garro. 20 años. El lateral diestro tiene ficha del C, pero tiene opciones de ser titular después de que Dadie fuera uno de los que participó en Inglaterra. No obstante, ya había conseguido en anteriores ocasiones quitarle el puesto en el once.

Peru Rodríguez. 23 años. En el centro de la defensa el capitán del filial realista fue importante el curso pasado, en el ascenso, pero que aún está por debajo del nivel exhibido la campaña anterior. 

Kita. 20 años. El otro central, procedente de la liga japonesa está cedido y con opción de compra. Zurdo, con buena salida de balón y muy bueno en los duelos aéreos. Aún tiene margen de mejora. Balda. 23 años. El lateral izquierdo es uno de los canteranos que ya ha debutado con el primer equipo realista. Es un jugador que destaca por tener muchísimo golpeo: pone centros, ejecuta faltas y ha marcado goles desde la distancia. Este año, a pesar de su calidad, no está siendo su mejor curso. El motivo es que el jugador se pasó gran parte del verano lesionado y eso le afectó.

Carrera celebra una diana en Liga ante el Andorra

Gorka Carrera, el ‘killer’ realista

Más información

Carbonell. 20 años. El pivote es un fichaje del curso pasado, procedente del juvenil del Badalona que está cuajando, al igual que el curso anterior, una gran campaña. Tiene una gran capacidad para controlar el juego, con y sin balón. Solo necesita ganar más físico. 

Aguirre. 18 años. Por delante de la medular suele actuar este futbolista, procedente del equipo C. Desde que Ansotegi le dio la alternativa, tras la primera plaga de lesiones que vivió el equipo, ha ido a más en cuanto a fuerza y recorrido. Ha ganando en saber estar y toque.

 Eceizabarrena. 20 años. Tiene dorsal del C y ha subido este año al Sanse. Es un jugador de poca envergadura, pero de sobrada calidad y zurdo. Se ha ido ganando el puesto en el once, tras empezar como suplente esta temporada.

Jon Ansotegi, en un entrenamiento con la Real Sociedad B

Ansotegi, técnico de la Real B: "Los tres mediapuntas del Dépor están cerca de ser jugadores de Primera División"

Más información

Carrera. 20 años. Es el pichichi, con seis dianas. Ha debutado con el primer equipo este año y está cuajando un curso sobresaliente. Cuenta con un gran instinto de killer como buen delantero centro. 

Ochieng. 22 años. El keniata actúa de extremo derecho y se trata de un jugador muy rápido, peligroso al contragolpe y asfixiante en la presión.

Astiazaran. 19 años. En la banda zurda un futbolista que en el cómputo global está siendo posiblemente el mejor del Sanse este curso: por regularidad, porque siempre ha estado disponible, por desgaste físico, por calidad en los centros y resistencia. Su polivalencia le permite jugar tanto por dentro como por fuera, además de ser un gran asistente. Puede ganarle la partida a dos joyas de Zubieta como son los jovencísimos Dani Díaz y Marchal.

