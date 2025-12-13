El Racing busca tensar aún más la cuerda en la jornada 18 de Segunda

El Racing tratará de encadenar su cuarta victoria que le consolide en el primer puesto de la clasificación en solitario Real Racing Club

La penúltima jornada de 2025 se presenta calentita, con varios duelos atractivos tanto por el ascenso como por la permanencia. El Racing, líder, recibirá al Leganés este sábado a las 18.30 horas con la intención de meter presión a Dépor, Almería y Las Palmas, que le persiguen. Además, el Castellón tratará de consolidarse aún más como una opción a todo.

Una “final” para los armeros en el Nuevo Arcángel

Córdoba (12º - 22 puntos) – Eibar (20º - 17 puntos)

Sábado, 14.00

El técnico del cuadro eibarrés, Beñat San José, califica el duelo de su equipo en el Nuevo Arcángel como “una final” porque, según dice, “cuando estás abajo, hasta que no salgas, todos los partidos son finales”. El bloque vasco es antepenúltimo, a un punto de permanencia. El Córdoba, por su parte, necesita romper una racha de cinco jornadas sin ganar para volver a mirar al playoff.

Broche de 2025 con nueve de nueve, la meta de Borja

Sporting (9º - 24 puntos) – Granada (15º - 20 puntos)

Sábado, 16.15

El técnico sportinguista, Borja Jiménez, estaría dispuesto a firmar “ahora mismo” poder conseguir “los próximos seis puntos de Liga y perder ante el Valencia en Copa”, en una última semana competitiva de 2025 en la que de nuevo se comprime el calendario. Los triunfos ante Granada y Leganés permitirán a los gijoneses sumar un pleno de nueve puntos en las tres últimas citas de Segunda División del año.

El Granada busca alejarse de los puestos de descenso. El equipo dirigido por Pacheta solo ha perdido un partido de los últimos catorce disputados entre Liga y Copa.

Continuidad pucelana frente a la crisis andorrana

Valladolid (8º - 24 puntos) – Andorra (19º - 18 puntos)

Sábado, 16.15

El conjunto castellano, salvo sorpresas, repetirá once inicial y esquema ante el Andorra, para tratar de ratificar su reencuentro con la efectividad, tras el 1-4 logrado ante el Huesca.

Será el primer partido sin Amath Ndiaye, que estará entre tres y cuatro meses de baja tras operarse de una fractura de peroné izquierdo con afectación ligamentaria.

El Andorra acumula diez jornadas consecutivas sin ganar y continua con Carles Manso como técnico interino.

El mejor momento de José Alberto ante un Lega irregular

Racing (1º - 35 puntos) – Leganés (16º - 19 puntos)

Sábado, 18.30

“Estoy en mi mejor momento profesional”, afirma José Alberto, técnico del líder de Segunda División, que intentará reforzar su primer puesto frente a un Leganés que no termina de arrancar.

El cuadro verdiblanco llega a este envite tras tres victorias consecutivas y buscará la cuarta para seguir liderando la tabla en solitario y cerciorarse de irse al parón navideño en puestos de ascenso directo.

Igor Oca, técnico del filial del Leganés que fue elevado al primer equipo tras la destitución de Paco López al caer el equipo eliminado en la Copa del Rey contra el Albacete, seguirá al frente de los pepineros.

Rachas cruzadas con objetivos contrapuestos

Zaragoza (22º - 16 puntos) – Cádiz (10º - 24 puntos)

Sábado, 21.00

El equipo maño encontrará una buena prueba de nivel en su huida del pozo del descenso frente al Cádiz, décimo, pero que ha sumado un solo triunfo en las ocho últimas jornadas. El Zaragoza, pese a ser colista, ha registrado tres victorias y un empate en las cuatro últimas citas y está en plena reacción.

Soñar a lo grande o pelear por evitar el fuego

Albacete (13º - 22 puntos) – Málaga (14º - 20 puntos)

Domingo, 16.15

“Queremos aprovechar esta oportunidad para acercarnos a los puestos altos”, afirma Alberto González, preparador del cuadro manchego, ante el choque con el Málaga. Ambas escuadras están en mitad de la tabla, cerca del playoff y de los puestos de peligro.

El equipo de Rubi, reactivado, contra un rival dubitativo

Almería (3º - 32 puntos) – Burgos (6º - 25 puntos)

Domingo, 18.30

El cuadro almeriense se recuperó del bache frente al Ceuta (3-2) y el Huesca (0-0) con un triunfo en Andorra (1-2) que vuelve a confirmar al equipo de Rubi como un serio aspirante al ascenso directo. Los rojiblancos están empatados a puntos con el Dépor y tratarán de imponerse en un duelo con el Burgos, también instalado en la zona alta, pero que encadena tres derrotas.

La Cenicienta, crecida, reta a un ogro con dudas

Ceuta (7º - 25 puntos) – Las Palmas (4º - 30 puntos)

Domingo, 21.00

“Las Palmas es un equipo ‘top’, pero estamos capacitados para ganarle”, afirma José Juan Romero, estratega del cuadro ceutí, que vive un momento dulce tras vencer a Almería (3-2) y Burgos (1-0) y empatar en Granada (1-1). Enfrente le espera el cuarto clasificado, que lleva dos partidos sin vencer.

Los orelluts quieren ser aún más amenaza para la cabeza

Castellón (5º - 28 puntos) – Mirandés (21º - 16 puntos)

Lunes, 20.30

El 1-3 en Riazor terminó de impulsar a los orelluts, en un excelente momento de forma con cuatro victorias seguidas y cinco en las seis últimas jornadas. Se miden a un Mirandés que ha despertado en las dos últimas jornadas.