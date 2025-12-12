Ansotegi, técnico de la Real B: "Los tres mediapuntas del Dépor están cerca de ser jugadores de Primera División"

Jon Ansotegi, en un entrenamiento con la Real Sociedad B Real Sociedad

El Deportivo será esta vez el equipo que llega descansado a la jornada de liga, después de que la Real Sociedad B haya tenido una semana diferente, en la que parte de la plantilla ha viajado a Inglaterra para enfrentarse al filial del Brighton. Jon Ansotegi habla de la visita a Riazor, del nivel del Dépor, y de las intenciones de un conjunto donostiarra que no vendrá a A Coruña a encerrarse:

Semana de trabajo. "La semana ha sido un poco diferente porque a la mitad de la plantilla y a mí nos ha tocado ir a Inglaterra y volvimos ayer por la noche; la verdad es que todavía no he estado con todos los jugadores, mañana tenemos un entrenamiento, y con el cambio de fecha de partido no tenemos tantos entrenamientos para estar juntos, pero para nosotros también es muy positivo ir a Inglaterra, competir allí, y ver a otros jugadores que quizás en LaLiga no tenemos tanta suerte o no están teniendo tantos minutos. En ese sentido una semana muy buena para la plantilla, y sobre el contexto del partido yo creo que es otra oportunidad que nos brinda la Segunda de encontrarnos con un contexto competitivo muy exigente, contra un equipo que por juegos es uno de los mejores de la categoría, que está cerca de tener igual a tres jugadores en esa línea de mediapuntas cerca de ser jugadores de Primera, y eso nos exige mucho. Para nosotros una de las suertes es esa, enfrentarnos a ese equipo, en Riazor con muchas personas viéndonos… Contextos muy muy buenos para afrontar y mejorar".

Deportivo y Riazor. "Vamos a ir a intentar plantear un buen partido a intentar jugarles de tú a tú, tener el balón, hacer ocasiones y a competir. Si hacemos eso luego veremos hasta dónde llegamos, pero la intención al menos por nuestra parte es ir allí, ganar, plantar cara y jugarles de tú a tú; luego la competición y el partido le pone a cada uno en su sitio y ya veremos".

Mal en defensa a domicilio. "En Riazor solo con estar bien defensivamente no vamos a conseguir nada, no nos podemos centrar solo en defender. Es verdad que una de las claves seguro que será ser sólidos, defender y presionar bien, pero no nos tenemos que olvidar que tenemos que tener el balón, nuestros momentos buenos, y esos momentos buenos aprovecharlos, meter goles, porque si no lo hacemos va a ser muy difícil sacar algo positivo. Es fácil decir vamos a defender bien y atacar bien, pero es lo que tenemos que intentar: centrarnos en todo en el juego, en ataque y en defensa, y hacer ese partido completo para sacar algo".

Estado de la plantilla. Mikel y Gorka, el lunes y martes entrenaron con nosotros y estaba yo, y miércoles y jueves entrenaron con Imanol y no tienen ningún problema ya para entrar en convocatoria a falta un entrenamiento. Tenemos la baja de Luken y otras de larga duración, pero en ese sentido yo creo que todo el equipo está bien. Es verdad que jugamos el miércoles, llegamos ayer por la noche, ayer había un golpe por ahí, pero en principio por lo menos no parece nada importante.

Ambiente de Riazor prepara para el futuro. "Si juegas este tipo de partidos, en un futuro seguro que los afrontarás con otro tipo de confianza. Es una suerte tremenda estar en Segunda División y poder jugar contra el Deportivo en Riazor; está claro que si juegas en otro sitio contra equipos mucho más pequeños de otra categoría estás más cerca de ganar seguro, pero ya hemos dicho que no es ese el objetivo principal, entonces otra oportunidad más para aprovechar el contexto que nos ha regalado el fútbol y la Segunda División para que los jugadores estén muy cerca de estímulos de Primera División, de cara a un futuro, con esa experiencia que le sirva para mejorar en confianza y conozcan ese tipo de contextos"