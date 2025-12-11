Gorka Carrera, el ‘killer’ realista

Carrera celebra una diana en Liga ante el Andorra LALIGA

Una de las perlas de la cantera txuri-urdin amenaza al Deportivo mañana en el estadio de Riazor.

El goleador de solo 20 años Gorka Carrera está sobresaliendo por su aportación en punta de lanza en un filial que todavía no ha conseguido puntuar a domicilio esta campaña en sus primeras ocho salidas. Delantero centro de Rentería, nacido en 2005, el dorsal 18 del Sanse ha evidenciado una gran progresión en el fútbol profesional.

Sus estadísticas auguran un más que esperanzador futuro; no en vano, Carrera ha firmado ya seis dianas pero también ha proporcionado tres asistencias, por lo que su intervención directa en los tantos realistas asciende a nueve de las 23 conversiones de su equipo en la Hypermotion.

Aunque no se trata de un delantero centro de demasiada envergadura, apenas mide 1,82 metros, destaca por su facilidad para el remate, así como también por su extraordinaria capacidad asociativa, que le permite triangular con sus compañeros en zonas de peligro para el adversario.

Entre sus virtudes como atacante sus entrenadores siempre han destacado su excepcional desempeño de espaldas al marco contrario.

Criado en las categorías inferiores del Baskonia Donostia y el Berio Fútbol Taldea, la Real Sociedad tendió sus redes sobre él en la temporada 2022-23, con apenas 17 años, para formar parte del tercer equipo guipuzcoano.

Paso a paso y gol a gol ha ido granjeándose la confianza de sus preparadores, siendo en la actualidad un pilar fundamental sobre el que se asienta el proyecto dirigido por Ion Ansotegi en el fútbol profesional.

La primera diana en Segunda la consiguió Carrera en la tercera jornada, fundamental para arañar un punto en Anoeta frente a un conjunto potente como el Almería (2-2). En la siguiente aparición liguera de los donostiarras, también en casa contra el Cádiz, repitió sensaciones en el 3-3 final, contribuyendo de modo decisivo a la conquista de otro punto importante en el objetivo de la salvación.

En la octava jornada del torneo de la regularidad dejó su sello en forma de transformación en el estadio de Los Cármenes; un tanto que no serviría en esta ocasión para sumar, habida cuenta de que el Granada se impuso por un contundente 5-2. La mayor tarde de gloria de Gorka Carrera hasta la fecha tuvo lugar el pasado 11 de octubre ante el Andorra en feudo txuri-urdin, con un doblete que consolidó una victoria incontestable (3-0).

El último gol rubricado por el ariete acaeció en la jornada decimocuarta, en la derrota realista en la visita a Castalia frente al Castellón (5-4). A mayores, el máximo anotador del Sanse ha brindado tres pases de gol, haciendo gala de una destacada generosidad.

Debut en Primera

Su buen hacer no ha pasado desapercibido para el técnico del primer equipo, Sergio Francisco, que lo hizo estrenarse en Primera este curso. Concretamente tuvo la ocasión de disputar 13 minutos en el encuentro ante el Villarreal, que la Real Sociedad acabó por perder por un marcador apretado de 2-3. Aunque no consiguió comulgar con el gol, dejó constancia de su peligrosidad ante Juan Foyth.