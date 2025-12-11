Mi cuenta

Diario de Ferrol

Rivales

El peor visitante de la Hypermotion para curar Riazor

La Real Sociedad B todavía no ha conseguido puntuar lejos de Anoeta tras ocho duelos

Armando Palleiro
Armando Palleiro
11/12/2025 04:05
Los jugadores de la Real B tras perder ante el Mirandés (1-0)
Los jugadores de la Real B tras perder ante el Mirandés (1-0)
LALIGA
Si el propio Deportivo pudiese escoger un rival con el que restañar las heridas de la derrota casera del pasado fin de semana ante el Castellón (1-3), muy probablemente elegiría a la Real Sociedad B, que este próximo sábado a las 21.00 rinde visita al estadio de Riazor. 

El filial txuri-urdin es el único conjunto perteneciente a la Liga Hypermotion que hasta el momento no ha conseguido sumar a domicilio

No en vano, sus números son dramáticos lejos del estadio de Anoeta, con ocho derrotas en otros tantos desplazamientos. El equipo entrenado por Ion Ansotegi ha conseguido convertir su feudo en un auténtico fortín donde solo el pasado fin de semana el Sporting de Gijón fue capaz de vencer (0-1). 

Sin embargo, a la hora de hacer las maletas el cuadro b realista se diluye en un mar de dudas, incapaz de competir hasta la fecha en el fútbol profesional. 

Las penurias como visitante en la presente campaña dieron inicio en la jornada segunda, con un choque en La Rosaleda frente a un Málaga pragmático que se impuso por la mínima (1-0), con diana a cargo de Rafa en el minuto 86. 

En el quinto partido del torneo de la regularidad, el Sanse voló hasta el archipiélago canario para medirse a un serio candidato al ascenso como la UD Las Palmas

El equipo pío-pío daba buena cuenta de los vascos, con un marcador de 2-1. Curiosamente el mismo resultado que cosecharon los de Ansotegi en la sexta fecha del campeonato, en un derbi vasco frente al Eibar en Ipurua

En la octava jornada los realistas fueron vapuleados por un club en plena crisis institucional y deportiva como el Granada, en un campo como Los Cármenes en donde hincaron la rodilla por un contundente 5-2. Faye, por partida doble, Alcaraz, Álex Sola y Oppong fueron los artífices de los tantos nazaríes, mientras que Carrera y Mikel Rodríguez maquillaban el electrónico. 

En los encuentros undécimo y duodécimo de la Liga en Segunda, los donostiarras compitieron con creces ante rivales poderosos, de la zona alta, como Burgos y Racing de Santander, respectivamente, padeciendo sendos reveses por un ajustado 1-0. 

En su penúltima salida a Castalia, la Real B protagonizaba un encuentro loco contra el siempre impredecible Castellón, formación que logró llevarse el gato al agua con un nada habitual 5-4 que volvía a exhibir las carencias defensivas vascas. 

Hace dos fines de semana, en el exilio del Mirandés en Mendizorroza, el próximo rival del Dépor volvía a trastabillarse como visitante, esta vez ante un rival directo por la permanencia como el Mirandés, que se impuso 1-0. 

Luismi Cruz, en el partido frente a la Cultural Leonesa

Luismi Cruz acelera para terminar 2025 sobre el césped

