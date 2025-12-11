Mi cuenta

Dani Rodríguez se pone en el escaparate días antes de que el Mallorca visite Riazor

Medios baleares apuntan a que puede salir en enero

Armando Palleiro
Armando Palleiro
11/12/2025 18:43
Dani Rodríguez, homenajeado en Son Moix
Dani Rodríguez, centrocampista betanceiro del Mallorca, busca una salida tras estar apartado en el Mallorca la presente temporada.

A sus 37 años protagonizó un enfrentamiento personal con el técnico Jagoba Arrasate por privarle de minutos en una visita al Santiago Bernabéu este verano. 

"Viajé con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando la meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brillan por su ausencia", escribía uno de los capitanes de la plantilla bermellona.

La reacción del Mallorca fue inmediata, suspendiendo al jugador de empleo y sueldo, siendo desposeído también de la capitanía.

El Mallorca le retira la capitanía al betanceiro Dani Rodríguez y lo suspende de empleo y sueldo tras su rajada contra Arrasate

Sin protagonismo alguno en la escuadra balear, varios medios locales afirman que se encuentra en la rampa de salida en el próximo mercado de enero.

El próximo martes 16 de diciembre el Mallorca rinde visita al Deportivo en la Copa del Rey, en partido de dieciseisavos de final fijado para las 19.00 horas.

Un choque especial para Dani Rodríguez, que militó en las categorías inferiores del cuadro herculino entre 2008 y 2011. 

