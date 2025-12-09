Una jornada de locos en la Hypermotion

El Dépor cayó por primera vez en casa esta temporada ante el Castellón GERMÁN BARREIROS

El cliché de que la Liga Hypermotion es absolutamente imprevisible se hizo realidad palpable el pasado fin de semana, concretamente en la jornada decimoséptima en Segunda.

Ninguno de los once conjuntos que actuaron como locales, entre ellos el Deportivo, fue capaz de sumar los tres puntos.

El balance global fue de cuatro empates y de siete triunfos visitantes, unos guarismos que ponen en relieve la extremada complicación de adjudicarse victorias en la categoría de plata.

Los dos equipos que habían llegado invictos como anfitriones a lo largo del presente curso, Real Sociedad B y Deportivo, perdieron esta condición.

El sábado lo hizo el filial 'txuri-urdin' —próximo rival herculino en Liga—, con un traspié por la mínima ante el Sporting de Gijón por 0-1, con diana a cargo de Gelabert.

Sin embargo, la sorpresa más morrocotuda de la jornada tuvo como escenario Riazor el domingo a las 18.30 horas. A pesar de situarse por delante en el marcador, con un tanto de Yeremay en el primer acto, el Castellón protagonizó toda una gesta al imponerse con justicia por 1-3, con una segunda parte para enmarcar.

Un fiasco como local que frenó una racha victoriosa como la blanquiazul, de cinco compromisos seguidos con triunfos, además de otros dos a mayores en la Copa del Rey.

El pasado sábado la revolución a domicilio dio inicio con un 1-2 del Almería en su visita al Andorra, con un doblete de Sergio Arribas que valió su peso en oro para un aspirante al ascenso directo.

El domingo a las 14.00 horas el Cádiz comenzaba tuteando al Racing de Santander en el Nuevo Mirandilla, con dos dianas amarillas en menos de quince minutos; cuando todo parecía propicio para el éxito de los andaluces, el Racing apeló a la épica para una remontada coronada en el minuto 93 con un tanto de Andrés Martín.

El Leganés, después de la destitución de Paco López y con el interino Igor Oca al timón, no pudo pasar del 0-0 ante un Córdoba que incluso se permitió la licencia de errar un penalti en la recta final.

El Eibar, por su parte, sigue hundido en la tabla después de sucumbir por 1-2 ante un rival directo por la permanencia sobre el papel como la Cultural Leonesa.

Granada y Ceuta clausuraron la jornada dominical con una igualada 1-1 que no satisface a ninguno de los dos contendientes.

Para el lunes quedaron pendientes tres compromisos: el Burgos-Albacete se resolvió con un marcador de 0-1, con gol obra de Jefté. Las Palmas y Mirandés sellaron tablas sin goles en el Gran Canaria, mientras que Málaga y Zaragoza también empataron (1-1) en el feudo de La Rosaleda.