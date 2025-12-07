El uno por uno del rival | El Castellón, la 'ONU' de plata que gana equilibrio sin perder amenaza

Cipenga y Doue

Bob Voulgaris, dueño del Castellón, no cambia la ruta. Ya sin Dick Schreuder ni Johan Plat, el conjunto orellut mantiene sus señas de identidad con Pablo Hernández, un técnico que ha dotado de más equilibrio la habitual amenaza de un equipo que compone su puzzle en base al Big Data.

A través de ese scouting global, detecta futbolistas interesantes en cualquier rincón para fichar a los perfiles que desea, sin miedo a la adaptación, y con la intención de reforzar su estimulante idea de juego. Por eso cuenta, una temporada más, con un vestuario plural compuesto por 14 nacionalidades.

Romain Matthys. 27 años. Con Gonzalo Crettaz cogiendo las maletas para debutar en la Eredivisie de la mano de Dick Schreuder, el Castellón buscó a un portero similar al hispano-argentino y lo encontró en la segunda división de Países Bajos. Del Maastrich llegó este cancerbero belga, que se hizo con el puesto después de que Amir Abedzadeh arrancase jugando. Destaca por su capacidad para jugar con los pies y su valentía a la hora de acortar el espacio a espaldas de su defensa

Amir Abedzadeh. 32 años. Internacional con Irán, no ha logrado quedarse con el puesto ni el pasado curso, ni esta campaña. Y eso que esta temporada arrancó jugando. Pero al cuarto partido, Johan Plat dio la alternativa a Matthys y Pablo Hernández no ha cambiado de idea. Apunta a salir en invierno.

Jeremy Mellot. 31 años. El defensa francés llegó en el 2021 al Tenerife, club que dejó este mismo verano tras el ascenso. Lateral derecho o central -mejor en línea de tres-, lo ha jugado todo en liga y es clave no solo en el aspecto defensivo, sino también por su capacidad para sacar el balón jugado desde atrás.

Fabrizio Brignani. 27 años. Otro de los numerosos fichajes llegados del exterior ‘made in’ Castellón. El club pagó 1,1 millones al Mantova para incorporar a este poderoso central italiano, que no se ha terminado de asentar por el momento en la zaga ‘orellut’. Ha jugado solo ocho partidos.

Alberto Jiménez. 33 años. Mediocentro en el pasado, ya está asentado como central y es clave en el eje de la zaga tanto si está compuesta por cuatro como por tres. Muy bueno interpretando el juego en defensa y notable también con balón. Anotó el 1-1 para el Albacete en aquel partido que dejó sin ascenso al Deportivo en Riazor.

Agustín Sienra. 26 años. Central zurdo argentino que puede actuar como lateral izquierdo. Procede de Defensa y Justicia. La del Castellón es su primera experiencia lejos de su país. Arrancó como titular. Perdió el puesto por decisión técnica y luego no tuvo continuidad por una lesión, pero ante Las Palmas volvió al once y apunta a titular de nuevo.

Salva Ruiz. 30 años. El exdeportivista, antaño lateral, se ha asentado como central zurdo pese a su escasa estatura para el puesto. Parece haber perdido el puesto en el once, pero ha jugado 14 de los 16 partidos del equipo. Rápido y bueno con balón, obviamente sufre más al choque.

Lucas Alcázar. 23 años. No terminó de dar el salto con el Real Madrid Castilla y fichó por el Betis B, donde sí destacó hasta que el Castellón apostó por él con un contrato de tres años. No arrancó como titular, pero se ha convertido en indiscutible para Pablo Hernández como lateral o como carrilero. Sobresale por sus condiciones físicas para incorporarse al ataque.

Gere. 22 años. Formado en la cantera del Athletic Club, que lo ha cedido al Castellón por un año, Beñat Gerenabarrena es un mediocentro de mucho ida y vuelta. A pesar de su escasa estatura, destaca en los duelos.

Diego Barri. 30 años. Otro centrocampista de mucha capacidad para abarcar metros. Conforma el doble pivote habitual con Gere. En su caso, además, es una amenaza rematadora por su poderío físico. No ha terminado de asentarse en Segunda, pero viene de hacer dos grandes cursos con la Cultural Leonesa.

Marc-Olivier Doué. 25 años. Francés y hermano de Desiré Doué, estrella del PSG. Se ha asentado en España tras una gran temporada en la Ponferradina, con la que se quedó a las puertas del ascenso. Apenas ha jugado de inicio, pero es un habitual recambio desde el banco para aportar físico y polivalencia, ya que además de mediocentro puede actuar como central.

Ronaldo Pompeu. 35 años. Veterano brasileño con más de 300 partidos en el fútbol italiano, incluyendo las tres primeras categorías. Está funcionando como recurso puntual para dotar de músculo la sala de máquinas.

Isra Suero. 31 años. Es madrileño, pero el Castellón lo rescató de Alemania hace tres temporadas gracias al Big Data y ahora es una de las referencias del equipo. Zurdo talentosísismo, es capaz de jugar por dentro como mediapunta o partiendo desde alguna posición más exterior. También ha sido ‘falso 9’. No está siendo titular, pero sus entradas desde el banco están sirviendo para decantar los partidos. El curso pasado anotó 11 dianas y este ya lleva 3 en cuatro ratos.

Álex Cala. 25 años. Puede jugar en banda, pero se ha convertido en un mediapunta desequilibrante desde su capacidad para jugar en espacios reducidos, eliminar rivales con conducción y regate y amenaza con la izquierda. Tuvo equipos de Primera interesados, pero renovó hasta el 2029. Lleva ya 4 goles, 2 menos que el pasado curso.

Awer Mabil. 30 años. Australiano de origen keniata que apenas tuvo protagonismo en el Cádiz, pero se ha asentado en Castalia. Este curso, como extremo derecho, a pie natural. Es más rápido que hábil en el regate, pero es que además sabe sujetarse bien para saber cómo y cuándo atacar el espacio. Venenoso ahora que es más extremo que carrilero.

Pablo Santiago. 25 años. Primera temporada en Segunda para extremo fichado del Barakaldo tras sus 11 goles. Juega en la izquierda, aunque es un diestro de buen pie que suma a su habilidad para aparecer por dentro una buena carrocería.

Brian Cipenga. 27 años. Diestro que juega en el perfil cambiado y se siente cómodo cerca de la banda. Amenazante al espacio y muy bueno encarando. Santiago le ha ganado el puesto, pero es un revulsivo de nivel. El congoleño dio la asistencia a Suero el pasado fin de semana.

Ousmane Camara. 24 años. Ante Las Palmas, recuperó el puesto de ariete por las molestias físicas de Jakobsen, uno de los fichajes estrella del equipo. El punta guineano es poco participativo en el juego, pero dominante a partir de su físico.

Adam Jakobsen. 25 años. El club pagó traspaso por este danés procedente de la primera división sueca. Viene de marcar 8 goles en 18 partidos con el IF Brommapojkarna y se ha asentado como titular, aunque no está claro si jugará en Riazor por esa lesión que le apartó del duelo contra Las Palmas. Encaja en ese perfil de punta para fijar centrales, que interviene poco en el juego pero amenaza con desmarques cortos a la espalda de la defensa y es buen rematador.