Pablo Hernández, 'bielsismo' orellut

Pablo Hernández, durante un entrenamiento del Castellón CDC

Jugó y destacó en el la selección española, en el Valencia, en el Swansea o en el Leeds United. Pero mientras exprimía las años finales como futbolista, Pablo Hernández no podía dejar de mirar hacia su casa.

Ahí, en la capital de La Plana, un histórico se desangraba en las catacumbas del fútbol nacional. A Hernández le dolía ver eso y decidió comprar el club junto al también exvalencianista Ángel Dealbert y a otro grupo de inversores. Si el Castellón no reaccionaba, que no fuese por dejar de intentarlo.

Ahí arrancó un nuevo proyecto que acabó con el conjunto orellut en Segunda División de la mano de Óscar Cano en el 2020. Pero la experiencia fue efímera. Y el regreso a Segunda B resultó la señal definitiva para que Hernández pusiese punto y final a su largo periplo por el extranjero y ofreciese al club de su vida las últimas gotas de talento que quedaban en sus botas.

Fueron dos cursos en los que la afición blanquinegra pudo disfrutar de una de esas historias de cuento, en las que el ídolo cambia el dinero por trascender en el eterno recuerdo y ayudar a devolver al equipo de su corazón adonde merece.

Sin final feliz

Como en muchos otros casos, la narrativa no tuvo final feliz. Tras un primer curso en el que el Castellón estuvo más cerca de bajar a Segunda Federación que del playoff de ascenso llegó una segunda temporada que acabó con el cuadro orellut perdiendo el ascenso en Alcorcón, tras eliminar al Deportivo en semifinales.

En aquel taquicárdico encuentro contra el conjunto coruñés, Hernández estuvo a punto de convertirse en ‘villano’, pues mandó fuera el penalti que Ian Mackay cometió tras agredir a un rival. Por desgracia para el Dépor y fortuna para el Castellón y para Pablo, aquello quedó en anécdota cuando Cubillas apareció en la prórroga.

Pero la historia no pudo acabar bien en Alcorcón, donde Pablo puso punto y final a su carrera como futbolista e inició un proceso de formación definitivo para desarrollarse como entrenador tras un primer año sabático.

Con la fortuna de haber podido aprender de técnicos como Michael Laudrup, Unai Emery o Marcelo Bielsa, fue del argentino de quien extrajo más ideas que ahora implanta de manera evidente en el Castellón. En Castalia desarrolla un modelo con muchas bases del 'bielsismo' que, en realidad, también es similar al de Dick Schreuder. Aunque con un punto más de equilibrio defensivo respecto al del neerlandés.

El juego sobresale, aunque detrás hay mucho más.Fue ascendido desde el filial en septiembre para asumir, en principio de manera interina, el cargo del destituido Johan Plat. Desde entonces, los números han sido incontestables y le han otorgado el puesto de técnico al menos hasta el final de esta temporada.

El Castellón ha pasado de ser uno de los equipos de descenso, al segundo mejor conjunto en estas once jornadas. Este domingo (18.30 horas), ya instalado en playoff, Pablo y su Castellón vuelven a verse las caras con el Deportivo.