Duras reválidas para los perseguidores más directos del Deportivo

El Almería viene de empatar en casa ante el Huesca LALIGA

La decimoséptima jornada de la Liga Hypermotion, esta vez sin partido en viernes, presenta duelos sobre el papel complicados para los perseguidores más directos del Deportivo por el liderato.

Tanto Racing de Santander, segundo en la clasificación, como Almería, tercero, deberán afrontar choques ásperos fuera de casa, por lo que el equipo herculino podría verse beneficiado en una tirada del torneo de la regularidad que albergará tres encuentros el próximo lunes.

Un Andorra necesitado recibe a uno de los gallitos

Andorra (19º - 18 puntos) – Almería (3º - 29 puntos). Sábado, 14.00

El Andorra, aún con entrenador interino, recibe al Almería en el peor momento posible al ocupar puestos de descenso, aunque los andaluces, terceros en la tabla, llegan también en un momento marcado por la preocupación después de encadenar tres partidos sin ganar.

El club del Principado continúa dirigido por un equipo de trabajo, cómo así lo define el club, formado por Carles Manso, el Team Manager, y Aitor Yeto, el preparador físico, además del apoyo desde la grada de Gerard Piqué, el máximo accionista.

Este nuevo equipo de trabajo, que substituye a Ibai Gómez, debutó con empate a uno en El Molinón contra el Sporting de Gijón y el miércoles cayó eliminado de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey después de perder por 4-2 contra la Cultural Leonesa.

El conjunto andaluz llega al partido después de ser eliminado también en segunda ronda de Copa del Rey contra el Eldense, lo que ha frenado en seco la estabilidad que el equipo había mostrado durante nueve jornadas. En casa acaba de empatar ante el Huesca.

El fortín de El Alcoraz mide a un Pucela muy irregular

Huesca (16º - 19 puntos) – Valladolid (9º - 21 puntos). Sábado, 16.15

La SD Huesca vuelve esta tarde al estadio de El Alcoraz, un fortín del los azulgranas para obtener puntos y asentarse en la parte media de la clasificación, tras el valioso empate conseguido en la anterior jornada en el campo del Almería y pasar de eliminatoria en la Copa ante el Racing del Ferrol, toda una prueba de fuego para un Valladolid que llega inmerso en una mala dinámica tras dos empates y dos derrotas.

El equipo oscense está cosechando buenos resultados desde la llegada al banquillo de Bolo como entrenador, con más moral y confianza, ya que le están saliendo bien las cosas en las últimas jornadas, aunque no se puede relajar, puesto que en la clasificación aún está en una situación complicada, a tan solo un punto de la zona de descenso.

El Valladolid, un tanto alejado de la zona alta de la clasificación, viaja a Aragón sin Lachuer, Alani y Marcos André, según ha confirmado el técnico blanquivioleta, el uruguayo Guillermo Almada, a los que se añaden varias dudas debido a la gripe.

El Sporting desea alcanzar la fiabilidad en Anoeta

R. Sociedad B (17º - 18 puntos) – Sporting (11º - 21 puntos). Sábado, 18.30

La Real Sociedad B, con la zona de ascenso a la vista, y el Sporting de Gijón, se miden en Anoeta, donde el filial donostiarra no conoce aún la derrota y los asturianos aspiran a revertir la irregularidad de las últimas jornadas.

El cuadro blanquiazul, con un punto de margen sobre el cuarto clasificado por la cola, vive en la paradoja al haber ganado sus ocho partidos en casa y no haber saboreado aún la victoria a domicilio. Para los de Ansotegi, mantener su racha en casa supondría alejarse de la zona complicada y consolidar su imagen de rival sólido y difícil de batir.

El Sporting llega en un momento complicado en liga, pero con el buen sabor de boca de haber cortado su mala dinámica de resultados con su pase a la siguiente ronda en la Copa del Rey frente al Mirandés, después de una racha de cinco encuentros sin ganar.

El cuadro cántabro desea una victoria de prestigio

Cádiz (7º - 24 puntos) – Racing (2º - 32 puntos). Domingo, 14.00

El Racing de Santander, después de haber vapuleado el pasado fin de semana al Eibar (4-0) y de haber pasado ronda copera frente a la Ponferradina, aguarda un triunfo de prestigio mañana en el Nuevo Mirandilla ante un Cádiz que ha ido de más a menos esta temporada.

El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, asegura que ganar en El Nuevo Mirandilla de Cádiz sería “una victoria de prestigio”. Del conjunto gaditano destaca que, desde la llegada al banquillo de Gaizka Garitano, es un equipo “muy reconocible” y ha subrayado que es un elenco “con físico, calidad y velocidad”.

El Leganés pasa página a la era Paco López

Leganés (18º - 18 puntos) – Córdoba (10º - 21 puntos). Domingo, 16.15

Un Leganés en franca decadencia, cerca del descenso en Liga y eliminado de la Copa del Rey, inicia este fin de semana ante el Córdoba la era post Paco López, con su entrenador interino Igor Oca al timón.

El entrenador del Córdoba, Iván Ania, receló del reciente cambio de técnico en el Leganés, al que su equipo visita mañana en la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion, al advertir de que la destitución de Paco López y su relevo de forma interina por Igor Oca provocará una “reactivación anímica” en los futbolistas pepineros.

Ipurua asistirá a un duelo caliente en la zona baja

Eibar (20º - 17 puntos) – Cultural (12º - 20 puntos). Domingo, 18.30

Eibar y Cultural Leonesa dirimen un pulso por la permanencia en el estadio de Ipurua. El capitán de la Cultural Leonesa, Rodrigo “Rodri” Suárez, será baja para el encuentro en Ipurua ante el SD Eibar, según confirmó el técnico José Ángel Ziganda.

El cuadro nazarí pone la mirada en la zona alta

Granada (14º - 19 puntos) – Ceuta (8º - 24 puntos). Domingo, 21.00

Después de haber abandonado puestos de descenso, el Granada de Pacheta se marca como objetivo primordial doblegar en casa al Ceuta para seguir escalando puestos.

El Burgos espera regresar al éxito en El Plantío

Burgos (5º - 25 puntos) – Albacete (15º - 19 puntos). Lunes, 16.15

Después de dos derrotas consecutivas en Liga, pero con la satisfacción de haber pasado de ronda en la Copa, ante el Zaragoza, el Burgos recibe a un irregular Albacete con el deseo de no perder comba respecto a los puestos de ascenso directo.

El cuarto en la tabla no puede ceder en casa

Las Palmas (4º - 29 puntos) – Mirandés (21º - 15 puntos). Lunes, 18.30

La UD Las Palmas, cuarto en la clasificación de Segunda, no puede permitirse más errores —menos aún en casa— para optar al ascenso directo. Tras su derrota al Castellón ahora reta en el Gran Canaria a un Mirandés penúltimo y en descenso.

El colista pretende prolongar su reacción

Málaga (13º - 19 puntos) – Zaragoza (22º - 15 puntos). Lunes, 21.00

El Real Zaragoza, último clasificado de la Liga Hypermotion, quiere prorrogar su estado de gracia en Liga, donde ha acumulado tres victorias de manera consecutiva. El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, afirmó que “dar lo mejor” les “llevará a sacar lo mejor” de esta cita.