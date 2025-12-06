Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Duras reválidas para los perseguidores más directos del Deportivo

Racing y Almería afrontan exigentes compromisos fuera de casa en la decimoséptima jornada de la Hypermotion

Armando Palleiro
Armando Palleiro
06/12/2025 11:47
El Almería viene de empatar en casa ante el Huesca
El Almería viene de empatar en casa ante el Huesca
LALIGA
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La decimoséptima jornada de la Liga Hypermotion, esta vez sin partido en viernes, presenta duelos sobre el papel complicados para los perseguidores más directos del Deportivo por el liderato. 

Tanto Racing de Santander, segundo en la clasificación, como Almería, tercero, deberán afrontar choques ásperos fuera de casa, por lo que el equipo herculino podría verse beneficiado en una tirada del torneo de la regularidad que albergará tres encuentros el próximo lunes. 

Un Andorra necesitado recibe a uno de los gallitos 

Andorra (19º - 18 puntos) – Almería (3º - 29 puntos). Sábado, 14.00 

El Andorra, aún con entrenador interino, recibe al Almería en el peor momento posible al ocupar puestos de descenso, aunque los andaluces, terceros en la tabla, llegan también en un momento marcado por la preocupación después de encadenar tres partidos sin ganar. 

El club del Principado continúa dirigido por un equipo de trabajo, cómo así lo define el club, formado por Carles Manso, el Team Manager, y Aitor Yeto, el preparador físico, además del apoyo desde la grada de Gerard Piqué, el máximo accionista. 

Este nuevo equipo de trabajo, que substituye a Ibai Gómez, debutó con empate a uno en El Molinón contra el Sporting de Gijón y el miércoles cayó eliminado de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey después de perder por 4-2 contra la Cultural Leonesa. 

El conjunto andaluz llega al partido después de ser eliminado también en segunda ronda de Copa del Rey contra el Eldense, lo que ha frenado en seco la estabilidad que el equipo había mostrado durante nueve jornadas. En casa acaba de empatar ante el Huesca. 

El fortín de El Alcoraz mide a un Pucela muy irregular 

Huesca (16º - 19 puntos) – Valladolid (9º - 21 puntos). Sábado, 16.15

La SD Huesca vuelve esta tarde al estadio de El Alcoraz, un fortín del los azulgranas para obtener puntos y asentarse en la parte media de la clasificación, tras el valioso empate conseguido en la anterior jornada en el campo del Almería y pasar de eliminatoria en la Copa ante el Racing del Ferrol, toda una prueba de fuego para un Valladolid que llega inmerso en una mala dinámica tras dos empates y dos derrotas. 

El equipo oscense está cosechando buenos resultados desde la llegada al banquillo de Bolo como entrenador, con más moral y confianza, ya que le están saliendo bien las cosas en las últimas jornadas, aunque no se puede relajar, puesto que en la clasificación aún está en una situación complicada, a tan solo un punto de la zona de descenso. 

El Valladolid, un tanto alejado de la zona alta de la clasificación, viaja a Aragón sin Lachuer, Alani y Marcos André, según ha confirmado el técnico blanquivioleta, el uruguayo Guillermo Almada, a los que se añaden varias dudas debido a la gripe. 

El Sporting desea alcanzar la fiabilidad en Anoeta 

R. Sociedad B (17º - 18 puntos) – Sporting (11º - 21 puntos). Sábado, 18.30 

La Real Sociedad B, con la zona de ascenso a la vista, y el Sporting de Gijón, se miden en Anoeta, donde el filial donostiarra no conoce aún la derrota y los asturianos aspiran a revertir la irregularidad de las últimas jornadas. 

El cuadro blanquiazul, con un punto de margen sobre el cuarto clasificado por la cola, vive en la paradoja al haber ganado sus ocho partidos en casa y no haber saboreado aún la victoria a domicilio. Para los de Ansotegi, mantener su racha en casa supondría alejarse de la zona complicada y consolidar su imagen de rival sólido y difícil de batir. 

El Sporting llega en un momento complicado en liga, pero con el buen sabor de boca de haber cortado su mala dinámica de resultados con su pase a la siguiente ronda en la Copa del Rey frente al Mirandés, después de una racha de cinco encuentros sin ganar. 

El cuadro cántabro desea una victoria de prestigio 

Cádiz (7º - 24 puntos) – Racing (2º - 32 puntos). Domingo, 14.00 

El Racing de Santander, después de haber vapuleado el pasado fin de semana al Eibar (4-0) y de haber pasado ronda copera frente a la Ponferradina, aguarda un triunfo de prestigio mañana en el Nuevo Mirandilla ante un Cádiz que ha ido de más a menos esta temporada. 

El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, asegura que ganar en El Nuevo Mirandilla de Cádiz sería “una victoria de prestigio”. Del conjunto gaditano destaca que, desde la llegada al banquillo de Gaizka Garitano, es un equipo “muy reconocible” y ha subrayado que es un elenco “con físico, calidad y velocidad”.

El Leganés pasa página a la era Paco López 

Leganés (18º - 18 puntos) – Córdoba (10º - 21 puntos). Domingo, 16.15 

Un Leganés en franca decadencia, cerca del descenso en Liga y eliminado de la Copa del Rey, inicia este fin de semana ante el Córdoba la era post Paco López, con su entrenador interino Igor Oca al timón. 

El entrenador del Córdoba, Iván Ania, receló del reciente cambio de técnico en el Leganés, al que su equipo visita mañana en la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion, al advertir de que la destitución de Paco López y su relevo de forma interina por Igor Oca provocará una “reactivación anímica” en los futbolistas pepineros. 

Ipurua asistirá a un duelo caliente en la zona baja 

Eibar (20º - 17 puntos) – Cultural (12º - 20 puntos). Domingo, 18.30 

Eibar y Cultural Leonesa dirimen un pulso por la permanencia en el estadio de Ipurua. El capitán de la Cultural Leonesa, Rodrigo “Rodri” Suárez, será baja para el encuentro en Ipurua ante el SD Eibar, según confirmó el técnico José Ángel Ziganda. 

El cuadro nazarí pone la mirada en la zona alta 

Granada (14º - 19 puntos) – Ceuta (8º - 24 puntos). Domingo, 21.00

Después de haber abandonado puestos de descenso, el Granada de Pacheta se marca como objetivo primordial doblegar en casa al Ceuta para seguir escalando puestos.

El Burgos espera regresar al éxito en El Plantío 

Burgos (5º - 25 puntos) – Albacete (15º - 19 puntos). Lunes, 16.15 

Después de dos derrotas consecutivas en Liga, pero con la satisfacción de haber pasado de ronda en la Copa, ante el Zaragoza, el Burgos recibe a un irregular Albacete con el deseo de no perder comba respecto a los puestos de ascenso directo. 

El cuarto en la tabla no puede ceder en casa 

Las Palmas (4º - 29 puntos) – Mirandés (21º - 15 puntos). Lunes, 18.30 

La UD Las Palmas, cuarto en la clasificación de Segunda, no puede permitirse más errores —menos aún en casa— para optar al ascenso directo. Tras su derrota al Castellón ahora reta en el Gran Canaria a un Mirandés penúltimo y en descenso.

El colista pretende prolongar su reacción 

Málaga (13º - 19 puntos) – Zaragoza (22º - 15 puntos). Lunes, 21.00 

El Real Zaragoza, último clasificado de la Liga Hypermotion, quiere prorrogar su estado de gracia en Liga, donde ha acumulado tres victorias de manera consecutiva. El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, afirmó que “dar lo mejor” les “llevará a sacar lo mejor” de esta cita.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Henar conduce el esférico ante Núñez en el Deportivo-Levante

El Dépor pierde a Henar un mínimo de tres meses
Zeltia Regueiro
Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo

Hidalgo: "Los objetivos se consiguen con gente como Cristian o Rubén"
Zeltia Regueiro
Imagen de archivo de un partido liguero del Maristas

El líder Maristas recibe a un equipo novato, el Gijón Basketball 2025
Chaly Novo
Dava Torres celebra uno de los dos goles que consiguió contra el Caldes la temporada pasada en el Palacio

El Liceo se encomienda a Dava para derribar Torre Roja
Raúl Ameneiro