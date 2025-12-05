Mi cuenta

Rivales

El Leganés destituye a Paco López, que se convierte en el noveno técnico de la categoría en caer

Agencias
05/12/2025 16:45
Paco López. en una rueda de prensa
El Leganés anunció la destitución como técnico de Paco López, poco después de que el equipo fuera eliminado en treintaidosavos de final de la Copa del Rey por 1-2 contra el Albacete en el estadio Ontime Butarque, en la que fue la quinta derrota en los últimos seis partidos oficiales del cuadro blanquiazul.

López llegó al club el pasado verano, tras el descenso de los leganenses a la categoría de plata del fútbol español, y se marcha dejando al equipo en decimoctava posición, solo una por encima del descenso, con 18 puntos fruto de cuatro victorias, seis empates y seis derrotas, siendo el quinto mejor visitante de LALIGA Hypermotion pero al mismo tiempo el peor local.

"Tras la eliminación en Copa del Rey de este jueves y los últimos resultados en la competición liguera, el Leganés ha tomado la decisión de finalizar su relación contractual con el entrenador del primer equipo, Paco López. Desde el club le deseamos toda la suerte en su futuro tanto personal como profesional", indica el club en un comunicado.

En el mismo se señala que el entrenador del filial, Igor Oca, "dirigirá la sesión de entrenamiento de este viernes y se sentará en el banquillo el domingo en el partido ante el Córdoba".

El Leganés es el noveno club que cambia de técnico. Con anterioridad lo hicieron Castellón, Cultural Leonesa, Sporting de Gijón, Zaragoza, Mirandés, Huesca, Málaga y Andorra. 

