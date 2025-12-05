Mi cuenta

Aridane Hernández, del Almería, da positivo por alcohol tras un accidente de tráfico

El central sufrió un incidente viario en la madrugada de este jueves, tras el que fue detenido

Sergio Baltar
05/12/2025 15:06
Aridane Hernández, central del Almería, sufrió un accidente de tráfico motivado por el consumo de alcohol en la madrugada de este jueves. El futbolista estrelló el coche de alta gama que conducía contra otros vehículos aparcados en una calle de la ciudad.

Tras el incidente, saldado únicamente con daños materiales, el jugador fue sometido a una prueba de alcohol por la autoridades que se personaron en el lugar del incidente. Dicho control reflejó un resultado positivo en consumo de alcohol. Ante este resultado, el deportista fue arrestado por las autoridades y, tras varias horas detenido, fue puesto en libertad.

Según apuntan los medios almerienses, el defensa canario entrenó en la mañana de este viernes con el club, horas antes de emprender el viaje a Andorra para jugar mañana sábado, a las 14.00 horas, el encuentro correspondiente a la 17ª jornada de liga. 

Por el momento, se desconoce si Hernández formará o no parte de la expedición del equipo de Segunda División, rival directo del Deportivo por el ascenso a la máxima categoría.

