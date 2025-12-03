El Castellón se sentará a negociar para evitar toda una desbandada

Cipega, con el dorsal 16, ha sido el primero en iniciar conversaciones para renovar LALIGA

El próximo jueves 1 de enero, es decir, en tan solo cuatro semanas, un nutrido grupo de jugadores del próximo rival deportivista, el Castellón, podrían comprometerse ya con otros clubes.

Y es que el club orellut dispone en su plantel de hasta diez futbolistas que concluyen contrato en junio de 2026; una circunstancia que ha llevado a la directiva y dirección deportiva —liderada por Bob Voulgaris— a tomar medidas urgentes, sobre todo con los exponentes de la plantilla que están ofreciendo mejor rendimiento en la categoría de plata.

Tal y como avanzó Radio Castellón, Cipenga, Mabil, Salva Ruiz, Agustin Sienra, Óscar Gil, Ronaldo, Gerenabarrena, Borikó, Pere Marco y José Albert son los integrantes del equipo mediterráneo con libertad para dialogar con otros conjuntos a partir de 2026. Los cuatro primeros son los que más preocupan al Consejo de Administración castellonense, que ya ha tomado cartas en el asunto y ha iniciado las conversaciones para renovar a varios puntales.

El delantero congoleño Brian Cipenga ya ha sido tocado por el club para extender su relación contractual, si bien dispone ahora mismo de un gran mercado y diversos conjuntos han llamado a su puerta.

Además, su convocatoria para disputar la próxima edición de la Copa África —podría perderse hasta seis encuentros con el Castellón— a buen seguro que ralentizará los contactos.

Otro prioritario es el australiano Awer Mabil, quien la temporada pasada realizó una gran campaña y que este curso ha gozado de menor protagonismo.

El mediocampista se ha granjeado la confianza del entrenador actual Pablo Hernández, que sobre el papel habría transmitido a la presidencia la necesidad de ampliar su contrato antes de que otros clubes lo tienten.

Un exdeportivista

El capitán y exdeportivista Salva Ruiz también ha entrado en las cábalas para firmar más temporadas con los de Castalia debido a su regularidad en cuanto a rendimiento, si bien su fidelidad a la entidad, edad y capitanía podrían relegar su caso a un segundo plano, tal vez a tratar cuando el curso actual se encuentre próximo a expirar.

El defensa central argentino Agustín Sienra se encuentra cedido por el Defensa y Justicia de su país natal, pero el Castellón se halla interesado en hacerse en propiedad con un jugador de 26 años en franca progresión, cada vez más adaptado al fútbol europeo y con potencial para continuar con su crecimiento personal.

La entidad de la ciudad de La Plana posee una opción de compra cifrada en 600.000 euros por el 80 por ciento de sus derechos profesionales.

Una oportunidad de mercado que el próximo adversario del Deportivo sopesa en la actualidad, al considerarla asumible. En lo que se refiere a otros jugadores cuyos contratos finalizan en 2026, Óscar Gil está teniendo un rol de hombre secundario en la presente campaña, mientras que el medio brasileño Ronaldo, a sus 35 años, no parece una urgencia debido a su edad, por lo que el Castellón aplazará su negociación hasta al menos final de temporada.

El mediocampista Beñat Gerenabarrena se encuentra cedido sin opción de compra, mientras que los jóvenes talentos emergentes Borikó, Pere Marco y José Albert tienen posibilidades de ampliación. Muy pronto podría haber novedades sobre ellos debido a su notable porvenir.

El Castellón tiene por delante, de este modo, un mes decisivo en el que deberá adoptar decisiones sobre la plantilla, no solo para esta temporada, sino también para sentar las bases de su futuro a corto-medio plazo.