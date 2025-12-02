Ojo a Isra Suero, el Eddahchouri del Castellón

Suero, dorsal número 10, felicitado tras su gol al Las Palmas LALIGA

En su afán por asentarse en el liderato con la que sería la sexta victoria consecutiva en Liga, el Dépor tendrá que atar muy en corto a uno de los futbolistas con más peligro del Castellón, Isra Suero.

Muy al estilo Zakaria Eddahchouri, el mediapunta zurdo de los orelluts exprime al máximo sus escasos minutos para resultar fundamental en la categoría de plata.

El pasado fin de semana, sin ir más allá, el 10 castellonense saltó desde la suplencia para anotar una diana espectacular ante la UD Las Palmas con su zurda y rubricar el 1-0 final en Castalia.

Su tanto salvador no fue ni mucho menos un lance aislado en su campaña personal, habida cuenta de que frente al Ceuta materializó un gol desde el punto de penalti para el 3-3 final y contra el Málaga se sacó de la manga un regate sensacional para poner en bandeja a Camara el 1-1 que significó otro punto para los mediterráneos.

A lo largo del presente ejercicio, este futbolista rescatado a los 28 años de la tercera división alemana para Primera RFEF acumula un total de doce apariciones con el Castellón, con apenas cuatro titularidades y solo un encuentro completo. En su hoja de servicios de la temporada 2025-26 figuran también 490 minutos de juego y tres goles, además de la ya referida asistencia frente al Málaga.

En cuanto a rendimiento su desempeño encuentra parangón en las filas deportivistas con el del atacante Zakaria Eddahchouri, máximo anotador de los de Antonio Hidalgo, con ocho transformaciones. Aunque no dispone de la vitola de titular indiscutible,

Zaka se ha ganado el respeto de sus compañeros y del entorno blanquiazul a base de combatividad y efectividad en los metros finales. En efecto, el 9 del Deportivo suscribe unas estadísticas reveladoras en el sentido de la productividad que ofrece. El Percebeiro ha tomado parte en 15 choques del torneo de la regularidad, con ocho titularidades, 714 minutos y ocho tantos, el último de ellos el pasado fin de semana en el Carlos Belmonte para sentenciar un nuevo triunfo coruñés, en este caso ante el Albacete (0-2).

Suero ha experimentado un sensible crecimiento desde su regreso al fútbol español —el Castellón lo repescó en el curso 2022-23—. Resultó realmente intrascendente en el citado periplo, para comenzar a brillar en la división de bronce también en la temporada siguiente, con seis goles y un ascenso. El año pasado, ya en el fútbol profesional, este madrileño de 31 años dio el salto de calidad definitivo en su carrera, al erigirse en el pichichi de su club con once goles en 2.375 minutos de juego.