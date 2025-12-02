Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Ojo a Isra Suero, el Eddahchouri del Castellón

Sin apenas minutos, el atacante madrileño resolvió de nuevo desde el banquillo con un golazo ante Las Palmas

Armando Palleiro
Armando Palleiro
02/12/2025 18:25
Suero, dorsal número 10, felicitado tras su gol al Las Palmas
Suero, dorsal número 10, felicitado tras su gol al Las Palmas
LALIGA
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

En su afán por asentarse en el liderato con la que sería la sexta victoria consecutiva en Liga, el Dépor tendrá que atar muy en corto a uno de los futbolistas con más peligro del Castellón, Isra Suero

Muy al estilo Zakaria Eddahchouri, el mediapunta zurdo de los orelluts exprime al máximo sus escasos minutos para resultar fundamental en la categoría de plata. 

El pasado fin de semana, sin ir más allá, el 10 castellonense saltó desde la suplencia para anotar una diana espectacular ante la UD Las Palmas con su zurda y rubricar el 1-0 final en Castalia. 

Su tanto salvador no fue ni mucho menos un lance aislado en su campaña personal, habida cuenta de que frente al Ceuta materializó un gol desde el punto de penalti para el 3-3 final y contra el Málaga se sacó de la manga un regate sensacional para poner en bandeja a Camara el 1-1 que significó otro punto para los mediterráneos. 

A lo largo del presente ejercicio, este futbolista rescatado a los 28 años de la tercera división alemana para Primera RFEF acumula un total de doce apariciones con el Castellón, con apenas cuatro titularidades y solo un encuentro completo. En su hoja de servicios de la temporada 2025-26 figuran también 490 minutos de juego y tres goles, además de la ya referida asistencia frente al Málaga

En cuanto a rendimiento su desempeño encuentra parangón en las filas deportivistas con el del atacante Zakaria Eddahchouri, máximo anotador de los de Antonio Hidalgo, con ocho transformaciones. Aunque no dispone de la vitola de titular indiscutible, 

Eddahchouri celebra un gol contra el Mirandés

Eddahchouri, el 'closer' del Dépor

Más información

Zaka se ha ganado el respeto de sus compañeros y del entorno blanquiazul a base de combatividad y efectividad en los metros finales. En efecto, el 9 del Deportivo suscribe unas estadísticas reveladoras en el sentido de la productividad que ofrece. El Percebeiro ha tomado parte en 15 choques del torneo de la regularidad, con ocho titularidades, 714 minutos y ocho tantos, el último de ellos el pasado fin de semana en el Carlos Belmonte para sentenciar un nuevo triunfo coruñés, en este caso ante el Albacete (0-2). 

Suero ha experimentado un sensible crecimiento desde su regreso al fútbol español —el Castellón lo repescó en el curso 2022-23—. Resultó realmente intrascendente en el citado periplo, para comenzar a brillar en la división de bronce también en la temporada siguiente, con seis goles y un ascenso. El año pasado, ya en el fútbol profesional, este madrileño de 31 años dio el salto de calidad definitivo en su carrera, al erigirse en el pichichi de su club con once goles en 2.375 minutos de juego.

Mulattieri, superando a Matos en el Deportivo-Ceuta

Los cinco jugadores del Deportivo que no pueden permitirse ‘tirar’ la Copa en Sabadell

Más información
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Marcos Cousillas, durante un Órdenes B - Atlético dos Castros

Marcos Cousillas: “Tras la tercera rotura de cruzado pensé que no volvería, pero soy un enfermo del fútbol”
Santi Mendoza
Juan Diego Molina Martínez, más conocido como Stoichkov en honor al delantero búlgaro de los años 90, celebra su gol con el Deportivo ante el Ceuta en la presente temporada

‘O Percebeiro’, Stoichkov y mil motes más
Lois Novo
Visión del campo de Elviña desde la grada

El Montañeros regresará a Elviña ante el Compostela y el Silva se queda en A Grela
Santi Mendoza
El presidente de la RFGF, Pablo Prieto (i), da la bienvenida a su Junta Directiva a César Fernández (d)

César Fernández, presidente del Cambre, se incorpora a la junta directiva de la RFGF
Santi Mendoza