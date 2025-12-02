Los jugadores del cuadro arlequinado celebran con la afición una de las victorias logradas en esta temporada @CESabadell

Deportivo y Sabadell, rivales este jueves a las 19.00 horas en el contexto de la segunda ronda de la Copa del Rey tienen en común su poderío como locales. Ni blanquiazules ni arlequinados conocen la derrota en su casa en sus respectivas competiciones ligueras. Pero, además, el equipo de Ferrán Costa no ha encajado ningún tanto en las siete jornadas que lleva disputadas en su feudo.

Ganó por la mínima a Villarreal B y Sevilla Atlético y sumó tablas sin goles contra Eldense, Cartagena, Teruel, Nàstic de Tarragona, y Tarazona. Un cerrojo para poner a prueba la eficacia deportivista de jugadores como Yeremay, Mella, Mario Soriano o Eddahchouri. Una plaza complicada para un cuadro herculino que resolvió su primer compromiso copero con una incontestable victoria ante la UD Sámano (1-5).

Mucho más exigente, a priori, se espera este choque ante un cuadro catalán que, pese a ser un recién ascendido, ha iniciado su regreso al tercer escalón del fútbol español de forma triunfal. El Sabadell se encuentra actualmente en una privilegiada posición en la clasificación del Grupo II de Primera Federación. Tras la disputa de 14 jornadas ligueras tiene 23 puntos. Dos más tiene el CE Europa y es líder el Atlético Madrileño.

Unos números a tener en cuenta para un equipo herculino que intentará seguir adelante en el ‘torneo del KO’, una competición de la que lleva años apeándose a las primeras de cambio. Además de su solvencia como local el Sabadell ostentaba hasta el pasado fin de semana un récord a nivel europeo. Hasta su derrota la pasada jornada ante el CE Europa (2-0) en el derbi disputado en Nou Sardenya era el único invicto en las tres primeras categorías de las diez mejores ligas europeas (Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos, Turquía, Bélgica y República Checa).

Cinco victorias (seis, si contamos la lograda ante el Poblense en la Copa del Rey por 1-2) y ocho empates tenía en su haber el conjunto arlequinado. Solo le aguantaba el ritmo el Bayern de Munich, que con su derrota en Champions ante el Arsenal el pasado 27 de noviembre daba por finalizada su triunfal dinámica de 18 partidos oficiales sin derrota.

Pero estadísticamente algún día la racha tenía que finalizar y el pasado fin de semana el CE Europa le puso la puntilla al Sabadell, que volvió a experimentar lo que significa perder, algo que hacía semanas que no vivenciaba. Su última derrota se remontaba al 20 de abril, cuando claudicó ante el Terrasa. Uno de los grandes artífices del buen momento del Sabadell es su técnico Ferrán Costa. El joven entrenador de Castelldefels continúa haciendo historia en los banquillos, a pesar de su juventud (31 años). Subió al Manresa a Segunda Federación y el siguiente curso clasificó al equipo para el playoff de ascenso a Primera Federación.

Una juventud que no le impidió fichar por el Andorra en marzo de 2024, con el que no pudo evitar el descenso de categoría. Siguió el siguiente curso, pero fue despedido debido a los malos resultados. De la mano de Beto Company el equipo del Principado regresó a Segunda.

El Sabadell logró el ascenso a Primera Federación en junio ante el UCAM Murcia, solo un año después de haber perdido la categoría y no renuncia a nada en esta campaña. Un equipo que se espera que reciba con los brazos abiertos al técnico del Deportivo, Antonio Hidalgo, que fue su jugador durante cuatro campañas y posteriormente fue el jefe del banquillo del Sabadell. Dirigió a su rival copero durante tres cursos (entre 2018 y 2021), dos de ellos completos, en los que vivió de todo, un descenso y un ascenso.

Un retorno este jueves a la que fue su casa con asterisco. Y es que no podrá sentarse en la banqueta. Cumplirá el segundo de los dos encuentros de sanción que arrastra del curso pasado (el primero ya lo hizo ante la UD Sámano, en la primera ronda copera). Ignasi Salafranca estará a los mandos para tratar de asaltar el fortín de la Nova Creu Alta.