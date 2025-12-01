Granada Las Palmas UDLASPALMAS

Cumplido ya más allá del primer tercio de la competición liguera en Segunda división todo se comprime en esta Liga ‘Hypertensiones’ en la que un despiste puede hacer a un equipo caer varias posiciones.

Un rápido vistazo a la tabla sirve para constatar que tan solo siete puntos separan la zona del playoff de ascenso con las plazas que marcan el descenso a Primera Federación. Hasta 25 puntos tiene el Castellón, que cierra esa zona de privilegio como sexto clasificado, empatado con el Burgos. Con 18 el Andorra, que es decimonoveno, es el primer equipo que caería en descenso.

Sigue como farolillo rojo el Zaragoza, a pesar de haber sumado tres victorias consecutivas (ante Eibar, Huesca y Leganés) con 15 unidades en su casillero. Le acompaña, empatado a puntos e instalado en esa zona de peligro el Mirandés, pese a que venció la pasada jornada a la Real Sociedad B. A dos se sitúa el Eibar con 17 puntos, hundido después de dos derrotas seguidas (ante los maños y el Racing de Santander).

En el otro lado de la balanza está el Granada, que ha revivido en estas últimas cuatro jornadas, en las que se ha mantenido invicto con dos victorias y el mismo número de empates y que con 19 puntos está instalado en la zona media de la tabla. Un sector de la clasificación en el que existe bastante atasco. Entre el puesto noveno, que ostenta el Valladolid con 21 puntos y el decimosexto del Huesca (19), hay ocho equipos en total a los que les separan un margen máximo de dos puntos.

Cádiz y Ceuta están con 24 a uno del playoff y en la zona alta de la tabla Dépor y Racing mandan con 32 puntos y tres por debajo están empatados Las Palmas y Almería, tercero y cuarto, con 29.