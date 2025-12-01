Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Siete puntos entre el playoff y el descenso en la ‘Hypertensiones’

La clasificación se aprieta en Segunda, tanto por arriba como por abajo, con Dépor y Racing de Santander empatados y líderes. 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
01/12/2025 17:04
Granada Las Palmas
Granada Las Palmas
UDLASPALMAS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Cumplido ya más allá del primer tercio de la competición liguera en Segunda división todo se comprime en esta Liga ‘Hypertensiones’ en la que un despiste puede hacer a un equipo caer varias posiciones.

Un rápido vistazo a la tabla sirve para constatar que tan solo siete puntos separan la zona del playoff de ascenso con las plazas que marcan el descenso a Primera Federación. Hasta 25 puntos tiene el Castellón, que cierra esa zona de privilegio como sexto clasificado, empatado con el Burgos. Con 18 el Andorra, que es decimonoveno, es el primer equipo que caería en descenso.

Sigue como farolillo rojo el Zaragoza, a pesar de haber sumado tres victorias consecutivas (ante Eibar, Huesca y Leganés) con 15 unidades en su casillero. Le acompaña, empatado a puntos e instalado en esa zona de peligro el Mirandés, pese a que venció la pasada jornada a la Real Sociedad B. A dos se sitúa el Eibar con 17 puntos, hundido después de dos derrotas seguidas (ante los maños y el Racing de Santander).

Íñigo Vicente celebra su gol en una tarde en la que completó su exhibición asistiendo en las tres dianas restantes

Solo el Racing aguanta el ritmo del Dépor

Más información

En el otro lado de la balanza está el Granada, que ha revivido en estas últimas cuatro jornadas, en las que se ha mantenido invicto con dos victorias y el mismo número de empates y que con 19 puntos está instalado en la zona media de la tabla. Un sector de la clasificación en el que existe bastante atasco. Entre el puesto noveno, que ostenta el Valladolid con 21 puntos y el decimosexto del Huesca (19), hay ocho equipos en total a los que les separan un margen máximo de dos puntos.

Cádiz y Ceuta están con 24 a uno del playoff y en la zona alta de la tabla Dépor y Racing mandan con 32 puntos y tres por debajo están empatados Las Palmas y Almería, tercero y cuarto, con 29.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Bil controla el esférico en el partido del Fabril ante la Gimnástica Segoviana

El buen arranque liguero sostiene ahora la mala racha del Fabril
Bea Arrizado
Nick Ward y Serigne Barro, en el último duelo entre el Básquet Coruña y el Palencia

Cerca, lejos, ascenso y descenso: la historia del Leyma Coruña y el Palencia
Chaly Novo
Adri Rodríguez, delantero de la selección gallega, tras marcar ante Castilla y León

Galicia se abona a la fortuna: de un sorteo a una aventura gibraltareña en la Conference
Santi Mendoza
Javier González Fraga durante el CSI 5* W Casas Novas

Casas Novas acoge una nueva edición del CSI con una gran representación gallega
Esther Durán