Solo el Racing aguanta el ritmo del Dépor

Íñigo Vicente celebra su gol en una tarde en la que completó su exhibición asistiendo en las tres dianas restantes Real Racing Club

Solo el Racing de Santander aguanta el ritmo del Deportivo, que tras su demarraje del sábado con la victoria en Albacete (0-2) no ha logrado descolgar al conjunto cántabro, pero sí a Las Palmas, que abandona el trío de líderes con el que se inició el fin de semana para que ahora la cabeza sea cosa de dos. La escuadra coruñesa se mantiene al frente de la clasificación por la mejor diferencia de goles, pero el equipo racinguista no cede y este domingo goleó al Eibar (4-0).

Las Palmas sí acusó el vértigo. El cuadro que dirige Luis García perdió en Castellón (1-0) y cae hasta la cuarta posición con 29 puntos, a tres de blanquiazules y verdiblancos, el dúo al mando.

Tercero es el Almería, también a un partido de distancia de coruñeses y santanderinos, después de que el sábado no fuera capaz de pasar del 0-0 en su campo frente al Huesca.

La decimosexta jornada ha reforzado aún más al equipo de Antonio Hidalgo como candidato al ascenso, ya que ahora mantiene una ventaja de ocho puntos sobre el séptimo clasificado, el Cádiz, que registra 24 unidades, a un punto del Castellón, que es quien marca la zona de playoff.

Un gol y tres asistencias de Íñigo Vicente

Dos zarpazos en el tramo final de la primera parte sirvieron al Racing para encauzar su victoria ante un Eibar que comenzó bien, pero que tras recibir el primer tanto se vino abajo y sufrió una goleada.

El conjunto armero saltó al terreno de juego de El Sardinero con valentía, tratando de llevar la iniciativa y presionando a su rival para que no lograsen encontrar a sus hombres de ataque con ventaja.

Pero el cuadro cántabro necesita muy poco para hacer gol y, si no lo logró en su primera ocasión del partido, sí lo hizo en la segunda, en el minuto 36. Íñigo Vicente recibió en la frontal del área y con un disparo raso, ajustado al palo, certificó el 1-0.

Estaba el Eibar intentando sobreponerse al mazazo, cuando, antes del descanso, en un saque de esquina, Íñigo Vicente la puso al primer palo para que Villalibre, con un gran cabezazo, mandase el esférico al segundo palo con una parábola inalcanzable para Magunagoitia. El ‘pichichi’ de la categoría volvía a ensañarse con su presa favorita al conseguir su séptimo tanto en los diez partidos en los que se ha enfrentado a los eibarreses.

Tras el paso por los vestuarios, a los tres minutos de la reanudación, el partido se puso todavía más de cara para los santanderinos, cuando Javi Castro, a la salida de otro córner ejecutado por Íñigo Vicente, remató con potencia para hacer el 3-0.

Con el duelo ya resuelto, el Racing tampoco quiso hacer mucha sangre, pero todavía tuvo la ocasión de seguir ampliando su ventaja y Sangalli, aprovechando una nueva asistencia de Íñigo Vicente, definió bien ante la salida de Magunagoitia para marcar el 4-0.

El Castellón se permite soñar

El Castellón fue dominador absoluto frente a Las Palmas, que salió con las líneas muy juntas para no dejar espacios.

A medida que pasaron los minutos el equipo orellut volcó el juego cada vez más cerca del área visitante, mientras que el cuadro canario apenas inquietaba la portería local.

En el minuto 76, una gran internada de Cipenga por banda izquierda, con dos recortes a los defensores visitantes, cedió al punto de penalti donde también recortó Suero y golpeó el balón con fuerza para batir a a Horkas y firmar el 1-0.