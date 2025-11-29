El uno por uno del rival | Un Albacete tan continuista como escaso

Los jugadores del Albacete, celebrando su triunfo contra el Castellón ALBACETE BALOMPIÉ

El Deportivo se mide este sábado (18.30 horas) a un Albacete Balompié continuista con respecto a la temporada pasada, que mantiene no solo al entrenador del pasado curso, sino a sus pilares en el césped más allá de Kofane. El Alba tiene clara su identidad y tiene de recursos para desarrollar su idea, potenciada por incorporaciones como Mariño, Vallejo, Gámez o Puertas. Aunque su profundidad de plantilla es escasa y lo está pagando. Este es su 'roster':

Diego Mariño. 35 años. El cancerbero vigués afronta su primera temporada en el Belmonte sin el puesto de titular indiscutible, tras una larga etapa en el Sporting y un año pasado en el que rotó en la portería del Granada. Empezó jugando, perdió el sitio y aunque lo recuperó en el último partido en casa, fue suplente en Las Palmas.

Raúl Lizoain. 34 años. Fue el habitual el pasado curso en la portería del Alba y aunque este curso arrancó como suplente, ha jugado 10 de los 15 partidos disputados hasta la fecha. Tras ser suplente hace dos semanas, recuperó el puesto en Las Palmas, su ‘casa’. La decisión fue criticada por el entorno y Alberto González salió ayer a defender al meta.

Fran Gámez. 34 años. Indiscutible en el lateral derecho del equipo y muy asentado en Segunda. Llegó del Eldense y es uno de los futbolistas claves en el modelo de juego del equipo por su capacidad para proyectarse y centrar.

Loren Aguado. 23 años. El club logró cerrar por tres temporadas la incorporación del canterano del Real Madrid, que el pasado curso debutó con el primer equipo. Lateral ofensivo, ha sido empleado como refresco de Gámez.

Jesús Vallejo. 28 años. El fichaje más mediático del club en los últimos años. Llegado desde el Real Madrid, donde acumuló tan pocos partidos como alto fue su número de títulos. Después de muchos años sin continuidad ni confianza, ha logrado encadenar partidos a relativo buen nivel, aunque se ha perdido cinco encuentros por lesión. Indiscutible.

Pepe Sánchez. 25 años. El excentral del Deportivo llegó a mediados de la temporada pasada. Ha conformado la pareja más solvente de centrales junto a Vallejo, pero como le ha sucedido a lo largo de su carrera, le han penalizado sus problemas físicos. Regresó en Las Palmas y apunta al once.

Javi Moreno. 25 años. Fichado del Arenteiro en el pasado mercado de invierno. El asturiano apenas tuvo protagonismo el pasado curso. Esta temporada es el segundo central con más minutos, aunque no ha convencido.

Jon García. 34 años. Llegó el pasado curso tras extraordinarias temporadas en el Racing de Ferrol, pero ha estado mal y sigue en la misma dinámica. Le cuesta defender a campo abierto y ha cometido algún error grosero. Ha perdido el sitio.

Carlos Neva. 29 años. Después de toda una vida en el Granada, llega al Albacete. Importante como lateral izquierdo con proyección ofensiva, ha jugado incluso de central. Está lejos de su mejor versión, que le llevó a destacar en Primera.

Jonathan Gómez. 22 años. Tras un curso sin minutos en el PAOK griego, regresa a Segunda División, donde destacó con el Mirandés hace dos cursos. El texano no se ha asentado como lateral zurdo, pero ha jugado mucho. Muy bueno conduciendo, maneja ambos perfiles.

Antonio Pacheco. 23 años. Muy asentado en el Albacete tras formarse en el Villarreal. Habitual por delante de la defensa y con físico, aunque sobresale por su capacidad para distribuir.

Ale Meléndez. 26 años. Coincidió con Alberto González en el Linares, que lo reclutó para el Albacete, con el que ha podido debutar en Segunda. Ha ido perdiendo protagonismo esta temporada. Centrocampista muy técnico, se queda lgo ‘corto’ en cuanto a aspectos condicionales, aunque es muy hábil en espacios reducidos.

Riki Rodríguez. 28 años. Llegó en el mercado de invierno de la campaña 2021-22, cuando dirigía Rubén de la Barrera. Desde entonces indiscutible, se ha convertido en capitán y buque insignia. Sobresale por su capacidad de ida y vuelta y ha sido constante anhelo del Deportivo.

Agus Medina. 31 años. El catalán fue compañero de Hidalgo en el Sabadell en sus inicios, antes de pasar por la cantera del Celta. Un gregario del fútbol que se ha hecho un sitio destacado en Segunda. Después de jugar de todo, ha destacado este curso llegando al área. Es el máximo goleador del Alba (seis dianas). Padece una lesión muscular que le hará ser una baja muy sensible.

Javi Villar. 22 años. Venía jugando mucho en su segundo curso en el Albacete tras acabar su etapa formativa en el Madrid y destacar en Unionistas. Tiene un importante esguince de tobillo que agranda la lista de ausencias en el centro del campo.

Víctor Valverde. 23 años. El Albacete ‘pescó’ en Villarreal, otra de sus fuentes habituales, para atar a este extremo habilidoso que suele jugar a pie natural en la derecha. Tras sobresalir en el fútbol catalán y fichar por el Atlético Sanluqueño, no ha parado de escalar. Hace menos de un año lo fichó el Villarreal B, que este mismo verano lo traspasó al Alba, donde ha firmado tres temporadas. Aquejado de problemas físicos, ha dejado buenas sensaciones cuando ha podido jugar.

José Carlos Lazo. 29 años. Sobresale el gaditano por su gran golpeo de balón, sobre todo con el pie diestro. Tiene en esa pierna un ‘cañón’, aunque también se desenvuelve bien con la izquierda. Con capacidad asociativa, viene jugando en la banda derecha para aprovechar su gran capacidad de centro.

Jon Morcillo. 27 años. El mejor futbolista del Albacete esta temporada. Ocho goles generados a través de cinco dianas propias y tres asistencias. Zurdo, con gran capacidad de centro y físico para ser dominante encarando. Ha ido creciendo en el Albacete desde que fichó hace dos veranos desde el Amorebieta tras unos años en el primer equipo del Athletic.

Antonio Puertas. 33 años. Ha superado sus problemas físicos y apunta a titular, quizá por detrás del punta. Ya no tiene la capacidad para atacar espacios que le hizo destacar en un Granada que llegó a Europa, pero sigue sumando mucha habilidad para llegar al gol desde diferentes situaciones de remate.

Dani Escriche. 27 años. Regresa tras su pobre temporada en Cartagena, en la que no marcó gol. Ha disputado partidos como titular y otros entrando como revulsivo. Delantero de poco gol pero mucha. Quizá pierda el puesto en beneficio de Puertas.

Jefté Betancor. 32 años. Punta poderoso de cerca de 1,90 metros. Sobresale en el remate y el físico, que no en su capacidad para asociarse. Ha dejado a deber en cuanto a definición, pero suma dos goles y parece la referencia titular sin Higinio. Vuelve a España, donde no destacó de joven, tras varios años en el extranjero en los que ha podido jugar en Bundesliga, Europa League o Conference. El pasado curso anotó 21 goles con el Panserraikos de primera división griega.