Riki Rodríguez: el Deportivo contra su viejo deseo

El idilio viene de lejos, pero el amor todavía es prohibido a ojos del resto. Lo será también este sábado, cuando el Deportivo y Riki Rodríguez, una pareja destinada a encontrarse, vuelvan a verse las caras para enfrentarse. Por cuarta vez, el centrocampista ovetense se medirá a un equipo que le lleva pretendiendo desde hace años.

No solo fue el interés de este último mercado estival, que estuvo muy cerca de concretarse. Tampoco el del pasado mercado invernal. El actual capitán del Albacete lleva siendo objeto de deseo blanquiazul desde hace mucho tiempo. Tanto que en el verano del 2021 llegó a tener acordada su incorporación al Dépor. Finalmente, por un puro ajuste económico la operación no pudo llegar a buen puerto. Riki se quedaba sin salida y buscó probar en Burgos la suerte que en su casa se le negaba.

Sin embargo, tampoco en El Plantío logró asentarse en Segunda División, por lo que en el mercado invernal, Oviedo, Burgos y futbolistas acordaron romper la cesión para que el chico buscase un nuevo destino. Ese fue Albacete, donde Rodríguez encontró la estabilidad para crecer, asentarse en Segunda y convertirse en un jugador de elevado caché en la categoría.

Así, en aquellas últimas horas del mercado de enero del 2022, el Alba de Rubén de la Barrera logró convencer al futbolista de -por aquel entonces- 23 años para que diese un paso atrás. La fórmula fue un préstamo con opción de compra en su epílogo que la entidad albaceteña ejecutó después de lograr el ascenso… en Riazor.

Porque sí, Riki Rodríguez fue titular en aquella final por subir a Segunda contra el Deportivo. Pudo jugarla vistiendo de blanquiazul no solo por el interés deportivista en el mercado estival, sino porque en enero, el cuadro herculino volvió a llamar a su puerta. Entonces el Alba, en el que la competencia era menor y la aspiración la misma, le inspiró más.

Riki no se podía permitir otros seis meses sin ser ‘capitán general’. Y menos si daba un paso atrás hacia Primera Federación. Pero en A Coruña, los galones ya estaban repartidos entre Álex Bergantiños, Diego Villares y Juergen Elitim, que conformaban un centro del campo de lujo para la categoría.

Así, con el salto de categoría logrado en A Coruña, Riki Rodríguez se ganaba por ‘derecho propio’ una plaza en Segunda. No solo como canterano meritorio, sino como hombre importante en un equipo ascensor. Y el paso a la división de plata, más maduro, no le quedó grande. Ni mucho menos.

El asturiano fue pieza clave en el Alba de Rubén Albés que jugó el playoff a las primeras de cambio y también fue determinante para lograr la sufrida salvación de la temporada siguiente, en la que disputó 39 encuentros y batió su récord de participación con más de 3.200 minutos.

Al final de ese curso 2023-24 ya era Alberto González quien dirigía la nave, después de llegar como solución de emergencia para corregir la marcha del Albacete. Al término de esa campaña, Riki recibió el galardón de la capitanía del ‘Queso Mecánico’, con el que en la actualidad está cerca de cumplir los 150 partidos oficiales con la camiseta del Albacete.

Después de que una lesión en el sóleo le apartase del verde desde la jornada 10 a la 13 incluidas, cumplirá 149 partidos contra el Deportivo. Lo hará sin su renovación con el club albaceteño cerrada -al menos públicamente-, una circunstancia que alimenta la probabilidad de una nueva ofensiva deportivista, que podría firmarlo como agente libre desde el próximo 1 de enero para contar con él a partir de julio del 2026, cuando su contrato finaliza.

Por aquel entonces, Riki Rodríguez estará cerca de cumplir los 29 años y en su momento de máxima plenitud. Esa que ha alcanzado bajo el calor del Carlos Belmonte, donde a sus innegables dotes de centrocampista ‘villaresco’, de ida y vuelta, ha añadido una importante capacidad con balón. No es un organizador, pero se maneja de manera más que notable con el esférico para asociarse. Bien lo sabe Alberto González, que tiene en Ricardo Rodríguez Gil-Carcedo a uno de sus pilares para hacer que el Alba no solo juegue de manera alegre, sino también competitiva.