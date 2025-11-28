Batalla por el liderato y por salir del pozo

El Almería viene de caer el miércoles ante el Ceuta AD CEUTA

Con tres conjuntos empatados en cabeza de la tabla (Deportivo, Racing y Las Palmas), con el Almería al acecho, y con prácticamente ningún club desahuciado —tras la recuperación del Zaragoza—, la tirada decimosexta de la Liga Hypermotion deparará encuentros muy atractivos tanto en la zona alta como en la pugna por eludir el descenso.

El cuadro burgalés, con necesidad de resarcirse

Ceuta (9º - 21 puntos) – Burgos (5º - 25 puntos)

Sábado, 14.00

El Burgos afronta este sábado una exigente visita al Alfonso Murube para medirse al Ceuta en un duelo marcado por la necesidad de reencontrarse con buenas sensaciones y la ausencia de Luis Miguel Ramis en el banquillo. Los burgaleses, que vienen de una derrota dolorosa ante el Racing, buscarán reaccionar lejos de El Plantío ante un rival intenso y muy sólido como local.

Los leoneses ansían prolongar su buena racha

Cultural (11º - 20 puntos) – Granada (20º - 16 puntos)

Sábado, 16.15

La Cultural Leonesa, que ha encadenado, por primera vez en la temporada, dos victorias consecutivas, la última logrando una remontada hasta ahora inédita ante el Cádiz (1-2), recibe el sábado al Granada CF que, pese a la mejoría, aún no ha logrado adquirir una velocidad de crucero en la cosecha de puntos. El equipo leonés contará con las ausencias de los lesionados Eneko Satrústegui y Rubén Sobrino, además del sancionado Thiago Ojeda.

Por su parte, el Granada visita el Reino de León con el objetivo de conseguir una victoria que lo saque de los puestos de descenso.

Un Almería herido desea retornar a la victoria

Almería (4º - 28 puntos) – Huesca (17º - 18 puntos)

Sábado, 18.30

Después de haber dejado escapar la oportunidad de situarse líder en solitario el pasado miércoles en Ceuta, el Almería retoma la competición entre quejas arbitrales y en casa ante un rival en apuros como el Huesca. Jon Pérez, Bolo, preparador de los altoaragoneses, declaró que no renuncia “a nada”, si bien avisó de que el conjunto indálico se encuentra actualmente “en una trayectoria muy positiva”, va a ser “muy complicado”.

El cuadro pucelano, amenazado por el descenso

Valladolid (10º - 20 puntos) – Málaga (15º - 18 puntos)

Sábado, 21.00

El Real Valladolid necesita una victoria -tras acumular dos derrotas consecutivas, ante Las Palmas y Real Sociedad B- si quiere mantenerse cerca de los puestos de arriba ya que, de otro modo, podría acabar la jornada ocupando puestos de descenso, de los que solo le separan tres puntos. Por su parte, el Málaga, que estrenó entrenador, Juan Francisco Funes, en la pasada jornada frente al Mirandés (3-2), visita al club pucelano con el objetivo de conseguir la segunda victoria a domicilio de la temporada tras el único logrado a La Palmas (0-1) en la tercera jornada y acumula seis derrotas consecutivas.

Un colista en forma se mide a un Leganés irregular

Zaragoza (22º - 12 puntos) – Leganés (16º - 18 puntos)

Domingo, 14.00

En su mejor momento de la temporada, tras haber tumbado a Huesca y Eibar, el Zaragoza aguarda poder seguir escalando posiciones en la clasificación para dejar el farolillo rojo. Enfrente tendrá a un Leganés en crisis que viene de perder 0-3 con el Almería, con su entrenador Paco López cuestionado por un sector de la grada de Butarque.

El Racing quiere refrendar su estado de bienestar

Racing S. (2º - 29 puntos) – Eibar (18º - 17 puntos)

Domingo, 16.15

Después de haberse impuesto por 0-2 en un feudo complicado como El Plantío, el Racing de Santander busca la regularidad en casa para asentarse en puestos de ascenso directo. El entrenador racinguista, José Alberto López, ha pedido respeto hacia su persona, después de que el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, le llamara “necio” en varias ocasiones, en la rueda de prensa posterior al encuentro que ambos conjuntos disputaron la semana pasada en El Plantío (0-2), por hablar de la labor arbitral “solo cuando le interesa”.

Un derbi andaluz sobre el papel muy igualado

Córdoba (7º - 21 puntos) – Cádiz (8º - 21 puntos)

Domingo, 18.30

Con los mismos puntos en la clasificación, Córdoba y Cádiz protagonizarán un derbi andaluz entre conjuntos en rachas de discretos resultados.

Dos rivales directos en la lucha por la permanencia

Mirandés (21º - 12 puntos) – R. Soc. B (14º - 18 puntos)

Domingo, 18.30

Mendizorroza asistirá a un enfrentamiento a cara de perro entre dos clubes que luchan por la salvación, Mirandés y Real Sociedad B.

Un duelo intenso en la zona alta de la clasificación

Castellón (6º - 22 puntos) – Las Palmas (3º - 29 puntos)

Domingo, 21.00

Castellón y Las Palmas clausurarán la jornada decimosexta con un duelo atractivo en la aristocracia de Segunda; el entrenador de Las Palmas, Luis García, prevé un partido “intenso” ante un rival “valiente”, ingredientes que pueden deparar un duelo “atractivo”.