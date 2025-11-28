Alberto González, técnico del Albacete: "Yo sí tengo ánimo un poco de ánimo de revancha con el Deportivo"

Alberto González, en el banquillo del Albacete AB

Alberto González, entrenador del Albacete, compareció en la mañana de este viernes en rueda de prensa en la previa de su encuentro ante el Deportivo (sábado, 18.30 horas). Al margen de destacar el potencial del cuadro herculino, el técnico andaluz reconoció que afronta el partido con cierto afán de revancha después de que el pasado curso el Dépor le endosase un parcial de 10-3, con un 2-5 en el Carlos Belmonte.

Estado de la plantilla. “Mantenemos las bajas de Villar, Higinio y Agus (Medina). Son los tres que están de baja. Los demás están con sus pequeñas cosillas, pero disponibles todos. Villar tenía un esguince importante y tendrá que seguir así unas semanas más. Agus parece que está más cerca de volver, pero no sé exactamente cuántos días le quedan”.

Semana de tres partidos. “Estamos totalmente centrados en este partido, con el foco puesto en este. Aunque fuese semana de tres partidos como tal, también estaríamos con el foco puesto en este. Pero evidentemente tenemos un poco más de margen para recuperar y afrontar cada partido que cuando el bloque de encuentros es más pequeño”.

El Deportivo. “Es un gran equipo que encima se nos dio mal la temporada pasada. Es un reto bonito, ilusionante. Nos enfrentamos de nuevo a un equipo que va líder. En las últimas semanas nos estamos midiendo a equipos en buenas dinámicas. Pero para eso estamos, para romper esa dinámica y llevarnos los tres puntos”.

Los jugadores del Deportivo. “Yo creo que tenemos que tener en cuenta al equipo, no solo a los jugadores individualmente. Es un gran equipo. A nivel colectivo tiene también muchísimos recursos y variabilidad en lo que hace. Es un equipo difícil de analizar porque hace muchas cosas diferentes y bien. Trabaja bien los momentos sin balón y con balón. Aunque luego, es verdad, están siendo especialmente determinantes jugadores como Yeremay, Mella, Luismi cuando ha estado o Soriano. Hay jugadores de arriba que están marcando ciertas diferencias en desequilibrio. En partidos que han estado más atascados, de repente, rompen líneas con una facilidad enorme o generan donde a priori no se espera. Son jugadores que dan un plus”.

Diez goles en dos partidos. ¿Ánimo de revancha? “En el vestuario no lo hemos comentado, pero yo sí tengo un poco de ánimo de revancha. Pero lo afronto como que esto es fútbol y es un reto bonito. Ya sabemos de lo que está gente es capaz. Mantienen muchos de los jugadores que nos hicieron daño. Sin ir más lejos, el año pasado aquí hizo dos goles Mella y otros dos Yeremay. Sabes que son jugadores que con espacios hacen daño. Somos conscientes, trabajamos en ello y trataremos de que esta vez sea la que lo hagamos bien como para ganar el partido”.

Dos victorias seguidas en casa. “Es un gran día. La afición está respondiendo y el equipo empieza a ofrecer una buena línea en casa. Tenemos que mantener esa buena sintonía en cuanto a que el equipo da y la afición responde. Si seguimos así, seremos más fuertes en casa y más respetados”.

Dudas en el ataque. “Ya tenemos un poco el plan de partido, pero evidentemente no la vamos a presentar al rival. Tenemos alternativas. Haremos lo que mejor consideremos teniendo en cuenta información de pequeños detalles sobre quién puede estar un poco más fino”.

Rotaciones. “No vamos a reservar, claro que no. Vamos a tope. Es un partido importante para nosotros”.

Víctor Valverde. “Va bien. Estuvo muy bien en la pretemporada. Fue una pena que haya estado tanto tiempo parado. Ya está disponible y totalmente preparado para poder entrar de inicio o cuando el equipo lo necesite”.

Los cambios en la portería. “Ya lo teníamos hablado con los porteros. Ellos saben perfectamente mi forma de pensar y la dinámica. No comparto para nada las críticas a Raúl (Lizoain). Con él y con la defensa que jugó el otro día, habíamos hecho cinco puertas a cero consecutivas después de que nos marcasen 13 goles en los primeros partidos. Es verdad que hay aciertos y errores de todos, eso es el fútbol. Pero creo que la dinámica de los dos porteros está siendo bastante correcta”.