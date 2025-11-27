José Alberto, Ania, JJR... y ahora el Almería: rajar de los árbitros está de moda en Segunda

Rubi, quejándose en la banda de Riazor

Criticar las decisiones de los árbitros en el fútbol es algo tan viejo como la pelota. Pero normalmente ese espacio quedaba reservado para las tertulias de bar y los aficionados en las gradas. De un tiempo a esta parte es cada vez más habitual escuchar a los propios protagonistas en sala de prensa poner a los colegiados en el punto de mira. Y en Segunda, en las últimas semanas este tipo de rajadas está de moda.

José Alberto, técnico del Racing de Santander, culpa al "relato" de haber jugado contra once durante 90 minutos ante el Granada Más información

En jornadas consecutivas, se han manifestado con palabras gruesas José Alberto, entrendor del Racing de Santander, Iván Ania, técnico del Córdoba, y José Juan Romero, preparador del Ceuta. Estos últimos con el Dépor como testigo, han cargado parte de la responsabilidad en la derrota de sus equipos sobre el juez. La tendencia ha ido más y la última queja ha sido directamente desde un club. Una rajada institucional.

Comunicado del Almería contra el arbitraje

No se ha cortado la UD Almería, que después de su derrota ante el Ceuta con lo que a su entender era un penalti polémico, emitió un comunicado pidiendo explicaciones. "(...) De manera más concreta, la entidad almeriense quiere que se le den argumentos sobre el controvertido penalti señalado por el colegiado navarro, Alejandro Morilla, en el encuentro disputado este miércoles en Ceuta y que supuso el 3-2 definitivo. En el Almería no se entiende cómo se puede señalar un máximo castigo cuando el balón no está en juego dentro del área, y en la misma dos jugadores, Bonini y Anuar, se agarran mutuamente, forzando su caída este último. Tampoco se explican cómo el VAR no advierte nada en esta jugada que es clara. La UD Almería mantiene un gran respeto por el colectivo arbitral y por la integridad de la competición, y considera que la transparencia y la coherencia en la aplicación del reglamento son esenciales para garantizar la igualdad entre todos los competidores".

Cuando la queja tiene premio

El caso es que viendo las consecuencias de levantar la voz, tampoco parece que haya sido una mala idea y, lo que es peor, que se prolongue en el tiempo. Porque después del "relato, relato, relato" de José Alberto, el VAR entró a validar el gol de Villalibre al Burgos que había sido anulado en vivo por falta del delantero. Una intervención que el Comité Técnico de Árbitros calificó como no adecuada.

El entrenador del Ceuta 'explota' contra los árbitros: "Nos vamos con tres lesionados y el VAR parece que se queda sin luz" Más información

La institución rectora del arbitraje en España también valoró como errónea la decisión de rebajar de roja a amarilla la que hubiera sido la expulsión de Carlos Isaac en el Granada-Córdoba por una falta sobre Sola cuando encaraba la portería rival. Iván Ania también se quejó amargamente después del duelo con el Dépor. Habló menos tras el partido en Los Cármenes.

Y el último fue José Juan Romero, que puso la actuación arbitral como determinante tras su derrota en Riazor. Tres días después, una jugada cuanto menos gris en el área del Almería sirvió para llevarse los tres puntos en el partido aplazado... y para que el club indálico manifestase una queja oficial. Este fin de semana el Huesca visita el Almería Stadium.