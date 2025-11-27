Mi cuenta

Rivales

Escriche y las dos manitas del Dépor al Albacete: "Motivación extra para plantarles cara"

"Tienen jugadores top de la categoría, por no decir más, y están a un nivel estratosférico, pero tenemos nuestras bazas", afirma el delantero del rival del sábado

Esther Durán
27/11/2025 15:03
El delantero del Albacete Dani Escriche considera que la doble manita que le endosó el Deportivo al conjunto manchego el pasado curso (2-5 en el Carlos Belmonte en la primera vuelta y 5-1 en Riazor en la segunda) supone una "motivación extra" para los pupilos de Alberto González de cara al duelo de este sábado en tierras albaceteñas (18.30 horas). El atacante castellonense analizó el choque en rueda de prensa este jueves.

Deportivo. "Es el equipo que va líder, es un partido difícil, tienen jugadores top de la categoría, por no decir más. Afrontamos el partido con la motivación extra de que es el líder y estar en casa. Llevamos dos victorias seguidas y creo que podemos complicárselo mucho".

Momento del equipo manchego. "Creo que fue un buen partido en Gran Canaria. Se escapó por detalles mínimos y veo al equipo confiado y motivado. Con muchas ganas de ganar el sábado".

Titular en cinco de las siete últimas jornadas. "Mis sensaciones son muy buenas, estoy muy bien. Si salgo titular o no, ya no depende de mí, aportaré mi granito de arena desde el inicio o el banquillo. Seguiré en mi línea, mi trabajo y en ayudar al equipo".

Solo dos goles y no ve puerta desde la cuarta jornada. "A priori, nadie esperaba esto. Quieras o no, en mi cabeza estaba la posibilidad de estar en el once y no salir. Las oportunidades que me están dando las estoy aprovechando. El acierto cara a gol no está siendo mi fuerte pero no es algo que me achaque mucho. El míster me pide unas cosas que estoy cumpliendo".

Los jugadores del Dépor. "Como tú has dicho, están a un nivel estratosférico y lo demuestran cada partido. Tenemos nuestras bazas, nuestras fuerzas, y más en casa. Y tenemos que aprovecharlas".

Expectativas de Alberto González. "Sobre todo me pide que sea paciente, que aproveche las oportunidades que me va brindando. Que trabaje y ayude al equipo".

Pique con el Dépor en las últimas campañas. “No se habla mucho de ese tema, se habla más del día a día y de la oportunidad de sumar tres puntos en casa”.

Dos manitas la pasada campaña. “Está claro, que te metan tantos goles no es fácil de asumir y los jugadores del año pasado están con motivación extra para poder plantarles cara”.

Estado del cuadro manchego de cara al sábado. "Veo al equipo muy bien y lo que más destacamos es que juegue quien juegue está a un nivel muy bueno".

