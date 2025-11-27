El análisis | El Albacete, un volcán en erupción con cráter atrás

José Carlos Lazo, celebrando un gol Albacete Balompié

Alberto González no engaña a nadie. Y su Albacete Balompié, tampoco. El técnico andaluz vive su segunda temporada completa como entrenador del conjunto manchego, al que llegó a costa de dejar el Betis B para salvar al equipo del descenso a Primera Federación en el tramo final de la temporada 2023-24. Lo consiguió y se ganó un crédito que todavía se mantiene en el Carlos Belmonte... aunque su equipo levante tantas o más iras que pasiones.

Porque el cuadro albaceteño es un conjunto extremadamente bipolar. Tiene el Deportivo en su rival de este sábado (18.30 horas) a un enemigo difícil de prever, como ya lo era el pasado curso. En la última temporada, el combinado blanquiazul le endosó un parcial de 10-3, sí. Pero el desarrollo de los partidos no siguió un guion tan acorde a semejantes resultados, condicionados por el elevadísimo acierto propio y la escasa puntería rival.

El ‘Alba’ actual es inconsistente, para bien y para mal. Solo así se explican históricas remontadas como la que logró en El Molinón (3-4) o ser capaz de igualar en un partido irracional en Almería (4-4), pero también goleadas como la endosada por el Mirandés (1-4).

El ‘Alba’ asume la esencia de su entrenador, que ya le generó más de un quebradero de cabeza al Dépor con el Linares de Carracedo primero y Fermín López después. Quizá Óscar Cano todavía se acuerde.

Evidentemente, González preferiría que su equipo fuese más sólido. Claro. Pero a cambio de esas evidentes dificultades para controlar los partidos, el ‘Queso Mecánico’ logra ser un combinado con extremo vértigo, capaz de producir mucho desde su fútbol ofensivo de poca pausa y con un alto ritmo. Es como un volcán en erupción.

De hecho, si hubiese que trazar paralelismos, la escuadra blanca presenta similitudes al Real Valladolid o al Córdoba. Ambos pusieron en muchos aprietos a este Dépor, aunque más a través de una presión extrema, que es menos agresiva en el caso del ‘Alba’.

Poco balón, pero ofensivo

El Albacete es el penúltimo equipo de la Liga Hypermotion en cuanto a posesión de balón. Según Opta, promedia únicamente un 43,1%. Sin embargo, disponer poco del balón no equivale a ser defensivo. Al contrario. El cuadro albaceteño tiene el esférico menos tiempo que casi todos, pero porque quiere acelerar. Juega con una elevada cadencia. Prioriza ser vertical y cierto es que lo logra. Porque se sitúa en la zona media en cuanto a productividad. Ha logrado materializar 22 tantos y es el octavo equipo que más remata, por encima del propio Dépor.

El equipo de González se estructura a partir de una estructura inicial que varía entre el 4-1-4-1 o el 4-4-2 en función de la disponibilidad de sus piezas. Fueron dos puntas en Las Palmas ante la baja de Agus Medina, el máximo goleador del equipo y que apunta a seguir de baja por su lesión en el sóleo.

Así apuntan a seguir, aunque quizá en vez de Dani Escriche se sume al once un Antonio Puertas que suma veneno, como demuestran sus cinco dianas. Sería coherente que el exfutbolista del Granada orbite en torno a Jefté Betancor, el punta de 1,90 metros que fue apuesta del club para paliar la escasa disponibilidad de Higinio Marín, ausente también este sábado.

El caudal llega por fuera

El ariete canario es una de las referencias sobre las que se apoya el Albacete para jugar directo, pero sobre todo a la hora de cargar el área. Porque el conjunto albaceteño basa gran parte de su fútbol ofensivo en el juego por fuera.

Sí, Pacheco y Riki Rodríguez —que ha regresado tras una inoportuna lesión— son dos mediocentros con ciertas dotes organizativas. Pero no dispone de un riquísimo juego interior. Es un equipo con mucha movilidad, pero que pasa por dentro para acabar fuera, donde acelera con futbolistas a pie natural.

Especialmente significativo es el caso de Jon Morcillo. El extremo izquierdo es, este curso y de largo, su futbolista más desequilibrante. No solo es la capacidad para generar ventajas en conducción, sino números. Suma ya cinco goles y tres asistencias. No es casualidad que el futbolista formado en el Athletic sea el segundo que más centra de la categoría. Básicamente porque Fran Gámez, habitual lateral derecho, es el tercero.

Tampoco es fortuito que la gran mayoría de dianas del equipo lleguen a partir de ese centro lateral que tan bien ejecuta y que tan bien ataca no solo con referencias principales, sino con llegadas desde segunda línea. Aunque de cara al choque, en esta el Deportivo ha logrado estar firme esta temporada a base de nutrir de densidad el área.

Dudas sin balón

Sin embargo, los números del ‘Alba’ no engañan: si el partido está abierto, entra al juego. Aunque con matices. Porque cuando el partido está trabado, logra cerrar su meta. Solo así se entiende que acumule seis porterías a cero.

Pero, por norma general, no quiere calmar. Por eso es el tercer equipo que más goles registra en sus partidos (47), solo por detrás de Racing y Almería.

Precisamente es esta conexión ataque-defensa uno de los hilos que explican el porqué de sus problemas para proteger la portería: juega tan abierto y con tanta movilidad que se expone mucho. Le cuesta presionar bien tras pérdida, aunque lo intenta a partir de su agresividad, algo que también promueve en una fase defensiva en la que suele apostar por el bloque alto. Sin embargo, sufre para ajustarse.

En ocasiones, el mediocentro Pacheco está demasiado solo si sus acompañantes van hacia delante. Tampoco compensan esos espacios sus centrales, que no terminan de ser agresivos y han acumulado errores grotescos. De hecho, González ya ha probado con siete parejas diferentes. Solo el binomio conformado por Jesús Vallejo y el exdeportivista Pepe Sánchez , que han coincidido en cinco encuentros con solo dos goles en contra -los últimos en el Gran Canaria- convencen para tapar el cráter.