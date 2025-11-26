Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El arco del Albacete, paradigma de volubilidad

El próximo rival del Dépor en Liga cambió cuatro veces de portero en quince jornadas

Armando Palleiro
Armando Palleiro
26/11/2025 17:45
Lizoain fue el titular el pasado fin de semana ante el Las Palmas
Lizoain fue el titular el pasado fin de semana ante el Las Palmas
LALIGA
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Un complejo enigma se cierne sobre la portería del próximo rival deportivista en Liga, el Albacete, que ha cambiado cuatro veces a su arquero titular en apenas quince jornadas de Liga transcurridas hasta la fecha. 

Diego Mariño, meta vigués fichado el pasado verano, arrancó la temporada como titular y ha disputado cinco encuentros de inicio bajo palos. 

Sin embargo, Raúl Lizoain, que el pasado viernes en el estadio Gran Canaria regresaba al once, ha contado en diez ocasiones para ostentar la titularidad del equipo manchego. 

Aunque en el encuentro anterior en el Carlos Belmonte, correspondiente a la decimocuarta jornada, Diego Mariño contribuyó a la victoria por 1-0 ante el Andorra —dejando su marco a cero—, el míster Alberto González optó por trocar de portero para la complicada visita a la UD Las Palmas, que acabó por imponerse por 2-1. 

Las estadísticas avalan a Lizoain, que posee unos números netamente superiores en cuanto a eficacia; no en vano, el guardameta canario recibió doce dianas en diez apariciones, lo que arroja una media de 1,2 tantos encajados por duelo, mientras que el vigués Mariño sufrió 13 tantos en sus cinco intervenciones, con un promedio de 2,6 goles en contra por partido. 

“Es un tema interno de gestión de grupo, está hablado y compartido con ellos. Mariño está bien, en su momento, pero hoy era un partido especial para Raúl, había que valorar otro tipo de cosas que también son importantes”, destacó el míster González tras la derrota en Las Palmas. Así pues, el técnico deja las puertas abiertas al retorno de Mariño ante el Dépor este próximo sábado.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Andrés Fernández no pudo mantener su puerta a cero en la reanudación de este miércoles

El Almería pierde en Ceuta (3-2) y el Dépor ya es líder sin asterisco
Armando Palleiro
Juan Carlos Valerón

Valerón, sobre Yeremay: "Estoy muy contento de ver cómo ha crecido y en lo que se ha convertido"
Lucía Dávila
El estadio de Riazor

La FIFA emplaza a Riazor a tener los deberes hechos en el último trimestre del 2026
Sergio Baltar
Miguel Loureiro, en dos momentos del partido ante el Ceuta, en el que jugó primero de central y después de lateral derecho

La 'doble personalidad' de Miguel Loureiro en el Deportivo
Zeltia Regueiro