El arco del Albacete, paradigma de volubilidad

Lizoain fue el titular el pasado fin de semana ante el Las Palmas LALIGA

Un complejo enigma se cierne sobre la portería del próximo rival deportivista en Liga, el Albacete, que ha cambiado cuatro veces a su arquero titular en apenas quince jornadas de Liga transcurridas hasta la fecha.

Diego Mariño, meta vigués fichado el pasado verano, arrancó la temporada como titular y ha disputado cinco encuentros de inicio bajo palos.

Sin embargo, Raúl Lizoain, que el pasado viernes en el estadio Gran Canaria regresaba al once, ha contado en diez ocasiones para ostentar la titularidad del equipo manchego.

Aunque en el encuentro anterior en el Carlos Belmonte, correspondiente a la decimocuarta jornada, Diego Mariño contribuyó a la victoria por 1-0 ante el Andorra —dejando su marco a cero—, el míster Alberto González optó por trocar de portero para la complicada visita a la UD Las Palmas, que acabó por imponerse por 2-1.

Las estadísticas avalan a Lizoain, que posee unos números netamente superiores en cuanto a eficacia; no en vano, el guardameta canario recibió doce dianas en diez apariciones, lo que arroja una media de 1,2 tantos encajados por duelo, mientras que el vigués Mariño sufrió 13 tantos en sus cinco intervenciones, con un promedio de 2,6 goles en contra por partido.

“Es un tema interno de gestión de grupo, está hablado y compartido con ellos. Mariño está bien, en su momento, pero hoy era un partido especial para Raúl, había que valorar otro tipo de cosas que también son importantes”, destacó el míster González tras la derrota en Las Palmas. Así pues, el técnico deja las puertas abiertas al retorno de Mariño ante el Dépor este próximo sábado.