Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

El Almería pierde en Ceuta (3-2) y el Dépor ya es líder sin asterisco

Una diana de penalti del exdeportivista Rubén Díez marcó la diferencia en la reanudación de este duelo suspendido

Armando Palleiro
Armando Palleiro
26/11/2025 19:55
Andrés Fernández no pudo mantener su puerta a cero en la reanudación de este miércoles
Andrés Fernández no pudo mantener su puerta a cero en la reanudación de este miércoles
LALIGA
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Almería sucumbió (3-2) en la reanudación de su partido suspendido ante el Ceuta, correspondiente a la decimotercera jornada de Liga en Segunda División.

Un resultado que mantiene líder de la competición al Deportivo, con 29 puntos, mientras que los almerienses son cuartos con 28 unidades, por detrás también de Racing de Santander y Las Palmas

En los 45 minutos restantes de contienda, Marcos anotó el 2-1 en un soberbio remate desde fuera del área en el minuto 54, mientras que Arribas, de cabeza, establecía las tablas (2-2) solo siete minutos más tarde.

Yeremay celebra un gol ante el Ceuta en Riazor

Riazor vuelve a infundir respeto

Más información

Un polémico penalti por un agarrón en el área de Bonini a Anuar cuando el balón ya no se encontraba en esa zona del campo propició el 3-2 final, con lanzamiento desde los once metros del exblanquiazul Rubén Díez.

Antes de la suspensión del choque (debido a la muerte de un aficionado a causa de un infarto), este mismo había terminado en sus primeros 45 minutos 1-1, gracias a los tantos de Kuki Zalazar en el minuto 3 y de Embarba en el 37.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Juan Carlos Valerón

Valerón, sobre Yeremay: "Estoy muy contento de ver cómo ha crecido y en lo que se ha convertido"
Lucía Dávila
Lizoain fue el titular el pasado fin de semana ante el Las Palmas

El arco del Albacete, paradigma de volubilidad
Armando Palleiro
El estadio de Riazor

La FIFA emplaza a Riazor a tener los deberes hechos en el último trimestre del 2026
Sergio Baltar
Miguel Loureiro, en dos momentos del partido ante el Ceuta, en el que jugó primero de central y después de lateral derecho

La 'doble personalidad' de Miguel Loureiro en el Deportivo
Zeltia Regueiro