El Almería pierde en Ceuta (3-2) y el Dépor ya es líder sin asterisco

Andrés Fernández no pudo mantener su puerta a cero en la reanudación de este miércoles LALIGA

El Almería sucumbió (3-2) en la reanudación de su partido suspendido ante el Ceuta, correspondiente a la decimotercera jornada de Liga en Segunda División.

Un resultado que mantiene líder de la competición al Deportivo, con 29 puntos, mientras que los almerienses son cuartos con 28 unidades, por detrás también de Racing de Santander y Las Palmas.

En los 45 minutos restantes de contienda, Marcos anotó el 2-1 en un soberbio remate desde fuera del área en el minuto 54, mientras que Arribas, de cabeza, establecía las tablas (2-2) solo siete minutos más tarde.

Un polémico penalti por un agarrón en el área de Bonini a Anuar cuando el balón ya no se encontraba en esa zona del campo propició el 3-2 final, con lanzamiento desde los once metros del exblanquiazul Rubén Díez.

Antes de la suspensión del choque (debido a la muerte de un aficionado a causa de un infarto), este mismo había terminado en sus primeros 45 minutos 1-1, gracias a los tantos de Kuki Zalazar en el minuto 3 y de Embarba en el 37.