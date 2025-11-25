Motivos para soñar en el Carlos Belmonte

Imagen del Albacete-Andorra de la presente campaña ALBACETE CF

Todavía con el recuerdo fresco en el subconsciente del triunfo 2-5 la pasada temporada, el Deportivo rinde visita al Carlos Belmonte de Albacete este próximo sábado 29 a las 18.30 horas. Un compromiso en el que la escuadra de Antonio Hidalgo afrontará con la necesidad de sumar de tres en tres para mantenerse en la privilegiada zona de ascenso directo.

El cuadro manchego ha mostrado este curso una más que preocupante inestabilidad como anfitrión, con un total de diez puntos conquistados sobre los 21 posibles. Las estadísticas revelan que la formación dirigida por Alberto González ha obtenido un rédito discreto ante su afición, con apenas tres triunfos, una igualada y tres derrotas.

Unos resultados que han condenado a los albaceteños a una mitad de tabla que actualmente ostentan, concretamente en la duodécima posición de la Hypermotion, con 19 puntos.

El inicio de campaña como local resultó más que decepcionante para unos seguidores albaceteños ilusionados con la llegada de un fichaje de relumbrón como Jesús Vallejo. No en vano, la primera aparición liguera deparó un tropiezo 2-3 ante el Racing de Santander después de haber estrenado la Liga con un sorprendente 4-4 en el UD Almería Stadium.

Contra los cántabros el Albacete comenzó por delante en el marcador gracias a una diana de Agus Medina pero los aciertos de Andrés Martín y Asier Villalibre —este último por partida doble— evitaron que el equipo local pudiese sumar. En la cuarta jornada, las dudas acerca del proyecto fueron alimentadas con un abultado revés ante el Mirandés (1-4); una goleada en contra que dejaba a los de Alberto González en puestos de descenso, con tan solo un punto sobre doce posibles en su casillero.

Bauzá, el exdeportivista Carlos Fernández, Petit y Pablo López anotaron para los jabatos, mientras que el albaceteño Escriche apenas pudo maquillar el electrónico con un intrascendente tanto del honor. La primera alegría en el Carlos Belmonte tuvo lugar el 21 de septiembre, en partido correspondiente a la sexta jornada de Liga, ante el siempre pujante Valladolid —recién descendido de Primera—.

Los anfitriones daban buena cuenta del club pucelano gracias a un 2-0 convertido en la mejor inyección de confianza posible para tratar de ascender plazas en la clasificación. Agus Medina y Lazo se apuntaban los goles de la victoria ante un adversario sobre el papel superior. Después de un productivo paréntesis de dos salidas consecutivas ante Sporting de Gijón (3-4) y Cultural Leonesa (0-0), el Alba aceptaba la complicada misión de recibir a un contrincante arisco como el Ceuta.

Los caballa hicieron valer su notable poder defensivo para no encajar y garantizarse una igualada (0-0) que no satisfacía a nadie.

En la tirada undécima del torneo de la regularidad el próximo rival deportivista volvía a las andadas, al enarbolar la bandera de la irregularidad ante un Córdoba que se llevó finalmente el gato al agua por 1-3.

En el primer cuarto de hora el Albacete constató una peligrosísima vía de agua en su defensa, que le llevó a encajar dos dianas, la primera de Rubén Alves en el minuto 6 y la segunda a cargo de Fuentes en el 15. El mismo atacante andaluz repetiría en el 74, mientras que sería Morcillo el que maquillase el traspié con un irrelevante tanto en el tiempo añadido.

El Belmonte volvía a naufragar. Sin embargo, desde ese momento el equipo castellano-manchego se ha aferrado a su campo para sumar los últimos seis puntos en litigio, contra dos modestos como Huesca y Andorra. Ante los altoaragoneses un doblete de Puertas sirvió para remontar un 0-1 inicial de Enol que había llevado el nerviosismo a las gradas.

Contra los del Principado un solitario gol de Lazo valió su peso en oro (1-0) para la obtención de tres puntos fundamentales para alejar al equipo del coqueteo sobre los puestos de descenso.

En efecto, el Albacete posee solamente tres puntos de colchón sobre la zona roja que marca en estos momentos el Granada (con 16 unidades).