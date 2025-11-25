Así fueron los partidos de la jornada 15 de LaLiga Hypermotion: todos los resúmenes, en vídeo

Toni Moya, celebrando el 1-2 del Zaragoza ante el Eibar RZ

LaLiga Hypermotion sigue dejando sorpresas en cada fecha. El Real Zaragoza firmó la más importante este último fin de semana, al ser capaz de remontar con un futbolista menos en Eibar. Los de Rubén Sellés encadenan su segundo triunfo seguido y, aunque siguen colistas, ya ven más cerca la permanencia. Por arriba, ninguno de los cuatro primeros perdió comba en una jornada que se cerrará este lunes (20.30 horas) con el Real B-Valladolid en Anoeta.

Las Palmas-Albacete

Suma y sigue para el conjunto insular, que abrió la jornada ganando con relativa comodidad al Albacete, rival del Deportivo esta semana, para dormir líder de la categoría.

Eibar-Zaragoza

El Zaragoza reacciona a lo grande. Logra su segunda victoria consecutiva y deja tocado al Eibar, que hasta esta decimoquinta jornada no había perdido en Ipurua. El cuadro zaragocista fue capaz de remontar el 1-0 inicial a pesar de competir una hora con uno menos.

Leganés-Almería

El Almería dio un golpe encima de la mesa ganando con contundencia en Butarque, ante un Leganés que no termina de encontrar la regularidad. El equipo de Rubi podría ser líder en solitario si gana en el partido aplazado en Ceuta, que disputa este miércoles.

Andorra-Castellón

Goleada del Castellón en el Estadio Nacional que acaba con el crédito de Ibai Gómez. El cuadro dirigido por Pablo Hernández se puso 0-3 y el gol de Min-su Kim solo pudo maquillar una derrota que sitúa el bloque andorrano a las puertas de los puestos de descenso.

Granada-Córdoba

El Granada sigue dando pasos hacia delante. En su derbi regional ante el Córdoba, el equipo de Pacheta fue capaz de igualar el tanto inicial de Adrián Fuentes con un gol a balón parado de Manu Lama.

Huesca-Sporting

El Sporting de Borja Jiménez acumula cuatro partidos sin ganar tras caer en el Alcoraz, en el que fue el debut del técnico Bolo ante su afición. Un penalti transformado por Sielva y otra pena máxima ejecutada por Kortajarena fueron suficientes para darle aire al equipo oscense, que sale del descenso.

Cádiz-Cultural Leonesa

Apoyado en una soberbia actuación de Edgar Badía, la Cultural Leonesa fue capaz de tomar el Nuevo Mirandilla. El equipo dirigido por Ziganda se repuso al tanto inicial de Efe con un gol a balón parado de Barzic y otro de Manu Justo a gran pase de Lucas Ribeiro.

Burgos-Racing

Gran victoria del Racing de José Alberto en El Plantío. El Burgos tenía la oportunidad de superar al equipo santanderino en la tabla, pero cayó por un gol de Gueye en un saque de banda directo y otro de Villalibre, intervención del VAR mediante.

Málaga-Mirandés

Juan Funes se estrenó como técnico del Málaga con un sufridísimo y agónico triunfo en casa ante el Mirandés. El cuadro malacitano se logró colocar 2-0, pero permitió que el bloque jabato le empatase. Hasta que Einar Galilea apareció en el tiempo extra para hacer estallar de alegría a La Rosaleda.