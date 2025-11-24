Sube la 'Hypertensión' en los banquillos: Ibai Gómez, cuarta destitución de un entrenador en noviembre

Se terminó la etapa de uno de los varios deportivistas que hay en los banquillos de LaLiga Hypermotion. Después de sumar la octava jornada sin ganar cayendo ante el Castellón, el Andorra ha decidido pasar página y destituir a Ibai Gómez, que en verano llegó al banquillo del Principado después de ascender a Primera RFEF con el Arenas.

El conjunto andorrano, también recién ascendido a Segunda, empezó siendo una de las revelaciones de la competición, sumando cuatro victorias en las siete primeras fechas, incluida una en el siempre difícil campo de El Sardinero. Fue ese precisamente su último triunfo, ya demasiado lejano. El Andorra no gana desde el 27 de septiembre.

En el comunicado oficial, el club anuncia que se trata de una decisión conjunta. "El FC Andorra e Ibai Gómez han acordado, de mutuo acuerdo, dar por finalizada la etapa del técnico vasco al frente del primer equipo. Tras analizar conjuntamente la trayectoria reciente del equipo y la necesidad de impulsar un cambio que permita afrontar con las máximas garantías lo que queda de temporada, ambas partes han coincidido en que esta es la decisión más adecuada en este momento. Desde el club queremos destacar la predisposición de Ibai, que desde el primer instante ha situado el bien colectivo por delante de cualquier otra consideración, así como su profesionalidad, dedicación y compromiso durante toda su etapa en el Principado. Le deseamos mucha suerte y éxitos en su futuro personal y profesional". Con Ibai también deja el Andorra Daniel Soriano, hermano del jugador del Dépor Mario, que ejercía el rol de nutricionista.

Un noviembre negro para ser técnico de plata

Los nervios empiezan a manifestarse en los clubs de Segunda División, que superado el primer tercio de Liga están apostando por tomar decisiones drásticas para variar el rumbo de los banquillos. Ibai Gómez es el cuarto entrenador despedido en el mes de noviembre, después de Sergio Pellicer en el Málaga, Sergi Guilló en el Huesca y Fran Justo en el Mirandés.

En total, en lo que va de temporada han sido ocho entrenadores los que han caído. Inauguró la lista el neerlandés Johan Plat en el Castellón y lo siguió Raúl Llona en la Cultural. Ambos equipos han experimentado una clara mejoría desde entonces. Los otros dos fueron Asier Garitano en el Sporting, que cambió al vasco por el exdeportivista Borja Jiménez, cuyo efecto está perdiendo fuerza, y Gabi en el Zaragoza. El club maño está reaccionando con Rubén Sellés tras la prueba fallida de subir a Emilio Larraz, que volvió al filial.