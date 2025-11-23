Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Malestar en el Ceuta por la dura entrada sufrida por Cristian

Así quedó la pierna del jugador caballa tras una entrada de Diego Villares

Armando Palleiro
Armando Palleiro
23/11/2025 22:22
Imagen de la pierna de Cristian tras el duelo de Riazor
Imagen de la pierna de Cristian tras el duelo de Riazor
EL PUEBLO DE CEUTA / X

El entorno del Ceuta, que perdió este domingo ante el Deportivo en Riazor por 2-1, lamenta que el colegiado de la contienda Gorka Etayo pasase por alto una entrada en los minutos finales de Diego Villares a Cristian que le originó una visible cicatriz a este segundo.

Aunque desde luego que fue un lance fortuito entre ambos jugadores, la decisión arbitral (el VAR tampoco intervino) ha generado un sentimiento de rabia en el club caballa.

En la foto que se ha publicado en las redes oficiales se ve las marcas de los tacos del futbolista herculino, que no fue amonestado por el trencilla.

Te puede interesar

Stoichkov, atacante del Dépor, justo antes de hacer la vaselina que supuso el 2-0 ante el Ceuta en Riazor

Stoichkov y Mulattieri, cara y cruz ante la oportunidad sin Eddahchouri
Eder Pereira
Formación inicial de Curazao en el partido ante Jamaica del pasado martes que le valió la clasificación para el próximo Mundial, en el que se convertirá en la nación más pequeña en disputar la mayor competición futbolística

Top 10 | Países menos habitados en la Copa del Mundo de fútbol
Lois Novo
Imagen del Olímpico - Sporting Coruñés

El Sporting Coruñés salda su visita al Olímpico con tres puntos de oro
Santi Mendoza
Imagen del Paiosaco - Órdenes

El Paiosaco cumple la máxima del entrenador nuevo
Santi Mendoza