Malestar en el Ceuta por la dura entrada sufrida por Cristian

Imagen de la pierna de Cristian tras el duelo de Riazor EL PUEBLO DE CEUTA / X

El entorno del Ceuta, que perdió este domingo ante el Deportivo en Riazor por 2-1, lamenta que el colegiado de la contienda Gorka Etayo pasase por alto una entrada en los minutos finales de Diego Villares a Cristian que le originó una visible cicatriz a este segundo.

Aunque desde luego que fue un lance fortuito entre ambos jugadores, la decisión arbitral (el VAR tampoco intervino) ha generado un sentimiento de rabia en el club caballa.

En la foto que se ha publicado en las redes oficiales se ve las marcas de los tacos del futbolista herculino, que no fue amonestado por el trencilla.